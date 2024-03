Primo weekend di Primavera: Giornate FAI, mercati e degustazioni in Toscana

È arrivata la Primavera e, nel primo weekend della stagione, non mancano gli eventi in Toscana. Dalle Giornate del FAI allo shopping all'aria aperta, ecco qualche idea per trascorrere sabato 23 e domenica 24 marzo.

In tutta la Toscana. Tornano sabato 23 e domenica 24 marzo le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, giunto alla sua trentaduesima edizione. In Toscana sono 35 le aperture straordinarie di altrettanti luoghi che, grazie al FAI, potranno essere visitati sotto una luce originale e insolita: borghi, palazzi storici, luoghi di ricerca e innovazione, di archeologia industriale, case private, botteghe e luoghi di antichi mestieri, luoghi in cui è in corso un restauro, luoghi di natura e cultura - Qui per consultare le aperture.

Empoli. La primavera debutta con lo shopping all'aria aperta: appuntamento con il mercato straordinario che precede la Pasqua a Empoli, il 24 marzo in zona stadio Castellani, con termine alle 13.30 - Gli altri i mercati in programma nei prossimi weekend

"La birra. Dai Romani a oggi", questo l'approfondimento con degustazione al Museo del Vetro, in programma per venerdì 22 marzo nella seconda tappa della rassegna "Mu6ei di gusto" - Qui i dettagli.

Vicchio. "Festa dei fichi" nella domenica delle palme e gran chiusura della 25esima edizione del Giotto Jazz Festival, la data da segnare è il 24 marzo a Vicchio: dalle 8 alle 19 nel centro storico mercato straordinario, stand dei produttori agricoli, il mercatino degli hobbisti e della seconda opportunità, mercato vintage ed esposizione di auto e moto d’epoca, spazi e attività delle associazioni locali, laboratori per famiglie, animazione, e ovviamente musica.

Pistoia. Domenica 24 marzo si svolgerà in centro storico la Fiera dell’Antiquariato per tutto il giorno in via Cavour, via Cino e via Buozzi. Dalle 9 alle 19 saranno esposti i banchi degli operatori specializzati da tutta la Toscana nel commercio di antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage e design: vari gli articoli, dai mobili di diverse epoche alle, ceramiche, oggetti d'arredo, bigiotteria e ancora dipinti, stampe, libri e altro ancora.

Lucca. Weekend all'insegna dei sapori con Lucca Gustosa, sabato 23 e domenica 24: in Piazza Anfiteatro dalle ore 12 alle 19 le associazioni di categoria cittadine proporranno i sapori delle campagne, sotto il loggiato di Palazzo Pretorio spazio ad una delle novità più importanti dell'edizione 2024, ovvero un angolo europeo con specialità e prodotti della tradizione a cura delle città gemelle di Lucca, l'alsaziana Colmar e la bavarese Schongau. E ancora sotto il loggiato di Palazzo Pretorio saranno protagonisti con una speciale vetrina anche i negozi di vicinato coinvolti nel progetto dell’amministrazione "Botteghe di Paese", con l’obiettivo di supportare e valorizzare le attività alimentari localizzate nelle frazioni del territorio comunale. Piazza Napoleone, sempre dalle ore 12 alle 19, ospiterà invece un raduno di Street Food a KM0 a cura di Ristogest: le eccellenze enogastronomiche della città rivisitate in versione "on the road". Inoltre l’ufficio turismo del Comune di Lucca propone inoltre visite guidate per tutto il weekend alla scoperta dei luoghi del cibo all'interno della città storica. Domenica 24 marzo, con la collaborazione di Coldiretti, Confartigianato e CNA, diventa protagonista anche Piazza San Giusto, dove 30 produttori locali saranno alfieri di prodotti tipici e prelibatezze, mentre i piccoli produttori locali si incontrano al rinnovato Mercato del Carmine, dove si potranno trovare prodotti di stagione, direttamente dai campi pronti per la tavola - Il programma.

Torrita di Siena. Secondo fine settimana della 67esima edizione del Palio dei Somari. Sabato 23 marzo si torna in Piazza Matteotti dove alle ore 21 avverrà la benedizione del palio, realizzato dall’artista Cristiana Margutti, svelato al pubblico già durante lo scorso sabato. A seguire, alle ore 22:00, sempre in Piazza Matteotti, la sfida tra gli sbandieratori e i tamburini delle otto contrade. Conclude la serata l’esibizione degli sbandieratori e i tamburini dei quattro antichi Castelli di Torrita.

Domenica 24 marzo giornata della gara: inizio alle ore 9 con l’ingresso dei cortei delle singole Contrade nel centro storico di Torrita di Siena, i quali si recheranno alla solenne Messa celebrata nella Chiesa dei Santi Costanzo e Martino. Dopo la messa, Piazza Matteotti si colora con le esibizioni degli Sbandieratori e dei Tamburini delle Contrade, prima che il lungo corteo storico inizi la sfilata per le vie del borgo fino ad arrivare al Gioco del Pallone. Alle ore 16.00 scatta l’ora del 67° Palio dei Somari.

