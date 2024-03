Processioni verso Pasqua, dove si terranno a Empoli

Con l’avvicinarsi delle celebrazioni della Pasqua, le parrocchie sono già impegnate nell’organizzazione delle tradizionali Processioni. Agenda alla mano, ecco dove si svolgeranno: nel centro cittadino come nelle frazioni. Pertanto saranno disposte alcune modifiche temporanee alla circolazione per il tempo strettamente necessario al loro passaggio.

IN CENTRO - La parrocchia di Sant’Andrea ha organizzato le Processioni per la "Domenica delle Palme" (24 marzo 2024) e la “Via Crucis” (29 marzo 2024). Per il loro passaggio sono state disposte due ordinanze per alcune modifiche temporanee alla viabilità: dalle 9.30 alle 10.40 del giorno 24 marzo 2024, con ordinanza 137 del 13 marzo 2024, sarà adottata la sospensione della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito della Processione a seguito dell’itinerario: partenza da piazza della Vittoria, via Giuseppe del Papa, Canto Guelfo, piazza Farinata, conclusione alla Chiesa della Collegiata. Mentre per il giorno 29 marzo 2024 la “Via Crucis” partirà da via Jacopo Della Quercia, proseguirà in via Fucini, per via Sanzio, via Verdi, via Leonardo da Vinci, piazza Farinata degli Uberti, e terminerà alla Chiesa della Collegiata. Al fine di consentirne il passaggio, con ordinanza 136 del giorno 13 marzo 2024, dalle 21 alle 22.30 nel giorno 29 marzo 2024 sarà disposta la sospensione della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito della Processione.

Anche la parrocchia di San Giovanni Evangelista di Empoli nei giorni 24 e 29 marzo 2024 ha organizzato due Processioni: il 24 marzo nella ricorrenza della ‘Domenica delle Palme’ e il 29 marzo la ‘Via Crucis’. Pertanto saranno adottate alcune modifiche temporanee alla circolazione.

NEL DETTAGLIO – Con ordinanza 123 del giorno 12 marzo 2024, dalle 10 alle 12 nel giorno 24 marzo 2024, saranno disposti alcuni provvedimenti di viabilità temporanei necessari allo svolgimento della “Processione della Domenica delle Palme” secondo il seguente itinerario: partenza da via Puccini,V, via Busoni, via Carrucci, sospensione della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito della Processione. Mentre con ordinanza 124 del giorno 12 marzo 2024 (https://bit.ly/3Ixc5bG), le disposizioni riguarderanno il passaggio della ‘Via Crucis’, il 29 marzo secondo il seguente itinerario: dalle 21 alle 23, sospensione della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito della Processione in via Masini, via Rossini, via Catalani, via Ponchielli, via Carrucci e via Busoni.

A PONZANO - La parrocchia Madonna del Rosario e San Pio V ha in programma due processioni che si terranno domenica 24 marzo, ‘Domenica delle Palme’ e venerdì 29 marzo 2024 la processione della ‘Via Crucis’. Con ordinanza 110 del giorno 1 marzo 2024, il 24 marzo, dalle 10.15 alle 11 sarà sospesa temporaneamente la circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione secondo l’itinerario seguente: inizio dalla chiesa di San Pio proseguendo per via Ponzano fino ad arrivare alla chiesa parrocchiale della Madonna del Rosario. Mentre con ordinanza 115 del 5 marzo 2024, il giorno 29 marzo, dalle 21 alle 23 sarà adottata la sospensione temporanea della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione della Via Crucis in alcune vie come da itinerario: partenza dalla chiesa della Madonna del Rosario proseguendo per via Ponzano, via Righi, via Vespucci, via Capoquadri, via Spallanzani, via Cartesio, via Spallanzani, via Righi, via Ponzano fino alla chiesa parrocchiale della Madonna del Rosario.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa