Risorse per la montagna, in uscita i nuovi bandi per i Comuni

Usciranno il 27 marzo prossimo gli attesi bandi regionali che destinano ai Comuni montani toscani sette milioni di euro, provenienti dal Fondo nazionale per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit). Un provvedimento che è stato uno dei temi affrontati stamani dalla Consulta della Montagna di Anci Toscana guidata dal sindaco di San Marcello Piteglio Luca Marmo, che è tornato anche a parlare della nuova legge sulla Montagna ora all’esame del Parlamento, in particolare riguardo alla classificazione dei Comuni montani. Lo stesso Marmo su questo tema aveva scritto ai parlamentari toscani, auspicando un loro intervento "per andare oltre la preponderanza del criterio altimetrico -spiega il sindaco - e per ridefinire indicatori e coefficienti in grado di rappresentare adeguatamente ed equamente tutte le montagne italiane".

Ricordiamo che Anci, dopo il lavoro del Gruppo Montagna nazionale coordinato da Anci Toscana, aveva presentato alcune proposte di modifica che in parte sono state recepite nel testo del ddl; restano però alcune criticità, per consentire a tutti i territori di beneficiare dei contenuti della legge. Da qui l'importanza del lavoro parlamentare in vista del voto finale.

Tornando ai bandi, ricordiamo che le risorse stanziate dal Fosmit ed assegnate dalla Regione sono destinate a due misure: un bando rivolto a interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, e uno per interventi di salvaguardia e valorizzazione della montagna. Beneficiari di entrambi gli avvisi saranno le Unioni di comunità montane e i comuni classificati come montani o parzialmente montani e non facenti parte di unioni. Il primo bando finanzierà azioni di prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico, stabilendo una priorità per gli enti rientranti in almeno una delle ordinanze commissariali a seguito degli eventi alluvionali dello scorso novembre. Complessivamente il budget disponibile sarà di 3,9 milioni. Il secondo, utilizzerà 3,1 milioni di risorse per finanziare progetti molto eterogenei, volti a tutelare i territori montani e a promuoverli, a contrastare lo spopolamento, a salvaguardare l'ambiente e la biodiversità, a valorizzare l’energia da fonti rinnovabili, a consentire interventi su viabilità e sentieristica.

Fonte: Anci Toscana