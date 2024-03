Sosta selvaggia all'ospedale di Fucecchio, interrogazione Lega

Ieri mercoledì 20 marzo per tutta la mattinata, la sezione comunale di Fucecchio della Lega ha incontrato la cittadinanza. È stato presente tra gli altri, Marco Cordone (Segretario Locale del Carroccio e Consigliere Comunale) che in merito ha dichiarato: "Dopo la recente conclusione del sondaggio sui 350 nuovi parcheggi a pagamento che ha espresso la netta contrarietà della cittadinanza a questi provvedimenti della Giunta Comunale (che potrebbe almeno accettare la nostra proposta di rimodulazione di questa variante al 'piano parcheggi ') , abbiamo presentato ai cittadini la nostra recentissima interrogazione al Sindaco, sul 'caos sosta selvaggia' nello spazio Interno di fronte all'Ospedale San Pietro Igneo ed inoltre abbiamo parlato anche di tutela dell'Ordine pubblico e Sicurezza dei cittadini, ribadendo:

1) LA NOSTRA PROPOSTA GIA PRESENTATA PER LE COMUNALI 2019, DI ISTITUZIONE DI UNO SPECIFICO ASSESSORATO ALLA SICUREZZA E LEGALITÀ;

2) LA NECESSITÀ DI UN CONSISTENTE AUMENTO DI ORGANICO DELLA POLIZIA LOCALE CON UN NUMERO OTTIMALE DI 23 AGENTI PER FUCECCHIO ED UN FORTE CONTRASTO ALLO SPACCIO DELLA DROGA SIA NELLE COLLINE DELLE CERBAIE, CHE NELLA ZONA DI VIA GIUSTI E NELLA PARTE DI PIAZZA XX SETTEMBRE DIETRO ALL' AREA EDICOLA DI GIORNALI - SPAZIO MONUMENTALE;

3) L'ESIGENZA CHE ANCHE GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DI STANZA A FUCECCHIO, VENGANO DOTATI DI PISTOLA TASER (PROPOSTA DI LEGGE VOLUTA FORTEMENTE DALLA LEGA). Su tutti questi argomenti abbiamo instaurato un proficuo e costruttivo confronto con numerosi cittadini ".-

Fonte: Lega Empolese Valdelsa