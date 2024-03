Teatro e migrazione, progetto all'Enriques di Castelfiorentino per uno spettacolo al Teatro del Popolo

Si chiama “Ma Casa dov’è? L’emigrazione di ieri, oggi, domani”, il progetto di Teatro educazione rivolto agli studenti dell’ISIS Enriques di Castelfiorentino realizzato dal Teatro del Popolo. L’obiettivo del progetto è di porre l’attenzione sul delicato e complesso tema dell’emigrazione con tutte le sue molteplici sfaccettature.

Per questo progetto che coinvolge dall’inizio di quest’anno alcune classi di tutti gli indirizzi dell’istituto Enriques e che è destinato a protrarsi fino al termine dell’anno scolastico, il Teatro del Popolo di Castelfiorentino ha ricevuto un contributo dalla Fondazione CR Firenze.

Elemento centrale di questo progetto è il laboratorio di teatro che si propone come riflessione attiva su questo grande tema, rispondendo al bisogno che i ragazzi e le ragazze hanno di elaborarlo, mentre cercano uno spazio di espressione per la propria identità in crescita.

L’elaborazione delle tematiche verrà seguita da un laboratorio drammaturgico, a cui seguirà la realizzazione della messa in scena di uno spettacolo da tenersi al Teatro del Popolo.

"Siamo orgogliosi di questo progetto che stiamo portando avanti con la scuola su un tema così attuale e rilevante - commenta la Presidente della Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino, Maria Cristina Giglioli - ringraziamo la Fondazione CR Firenze per la sensibilità dimostrata nel sostenere un’iniziativa che conferma l’importanza della funzione sociale ed educativa del teatro, e che svolge il compito di avvicinare le nuove generazioni a questo meraviglioso mondo".

Fonte: Teatro del Popolo di Castelfiorentino