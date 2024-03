Tpl, dal 28 marzo si paga a bordo con contactless. Giani e Baccelli : "Toscana all’avanguardia"

Sarà più agile e pratico muoversi col bus in Toscana. Dal 28 marzo su tutte le linee di bus urbani ed extraurbani e sulla tranvia di Firenze si potrà acquistare e convalidare il biglietto direttamente a bordo. Il nuovo sistema di pagamento contactless è stato presentato questa mattina a Firenze da Autolinee Toscane. Presente all'iniziativa, che si è svolta presso l’Auditorium dell’Innovation Center della Fondazione Cr Firenze, l’assessore alla infrastrutture, mobilità e trasporti Stefano Baccelli.

“E’ una bella notizia e un bel progetto – ha commentato il presidente Eugenio Giani - e siamo la prima regione in Italia in cui sarà attuato in maniera così capillare questo sistema moderno e agile di pagamento”.

“Il nostro obiettivo – ha proseguito l’assessore Baccelli - è erogare un servizio (112 milioni di chilometri ogni anno), ma che sia un servizio di qualità. L’altra finalità è quella di promuoverlo e renderlo più amichevole. Serve comunicazione, e meccanismi semplici che facilitino l’utilizzo del trasporto pubblico”.

“Questo nuovo sistema di pagamento – hanno concluso Giani e Baccelli - riteniamo davvero che possa essere lo strumento perché sempre più utenti possano utilizzare il mezzo pubblico lasciando a casa quello privato”.

Fonte: Regione Toscana