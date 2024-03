Alla scoperta della centrale idrica di Empoli con i piccoli studenti per la Giornata Mondiale dell'Acqua

Nella settimana che ha portato alla Giornata Mondiale dell’Acqua, il gestore idrico ha organizzato numerose iniziative, fino a quella di oggi quando alunne e alunni della scuola primaria 'Michelangelo' di Empoli hanno visitato la centrale idrica di fronte allo stadio Castellani di Empoli.

A fare gli onori di casa di questa fondamentale infrastruttura sono stati Simone Millozzi e Valentina Vanni, rispettivamente presidente e consigliera di amministrazione di Acque.

“Come ci ricorda il Word Water Day - sottolinea Vanni - l’acqua è la risorsa naturale più preziosa per la vita sulla Terra: i cambiamenti climatici in atto, l’aumento globale dei consumi, le difficoltà di approvvigionamento, l’inquinamento e gli sprechi rendono necessario, oggi più che mai, accrescere l’attenzione dell’opinione pubblica, in particolare delle generazioni più giovani, su un bene fondamentale e limitato, promuovendo comportamenti virtuosi”.

"Oggi è una giornata simbolica che prosegue con il nostro percorso di sensibilizzazione per le scuole - commenta Millozzi -, promuoviamo un uso sostenibile e razionale dell'acqua buona da bere. In questi incontri vediamo la titubanza dei piccoli trasmessa dai genitori ma l'uso dell'acqua dell'acquedotto porta risparmio e sostenibilità ambientale. L'acqua è una risorsa limitata e contenuta, da conservare nel migliore dei modi. Vogliamo far capire l'importanza dell'acqua e della sua gestione. E per garantire l'efficienza e l'efficacia, ci sono stati investimenti di 100 milioni euro l'anno, in 20 anni è stato investito un 1 miliardo di euro nel Basso Valdarno".

Il progetto Acque Tour

Acque Tour è il progetto di educazione ambientale sul tema della risorsa idrica promosso da Acque e realizzato in collaborazione con l’associazione La Tartaruga. Quest’anno Acque Tour raggiunge il 22° anno di attività: offre percorsi didattici specifici dalle scuole dell’infanzia alle secondarie di secondo grado dei 55 comuni del Basso Valdarno, territorio in cui Acque gestisce il servizio idrico integrato.

La Giornata Mondiale dell’Acqua

Proclamato per la prima volta dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1993, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’accesso alla risorsa idrica per le popolazioni più povere e sul suo utilizzo sostenibile, il World Water Day si propone anche come occasione per promuovere la conoscenza della gestione del servizio idrico integrato, in linea con l’Obiettivo 6 dell’Agenda 2030: “Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie”. La Giornata Mondiale dell’Acqua si celebra il 22 marzo di ogni anno, ogni volta con un tema specifico su cui richiamare l’attenzione: nel 2024 è “Acqua per la Pace”, una questione di pressante attualità anche alla luce dei conflitti in atto in molte parti del mondo.