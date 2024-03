Apre il comitato elettorale di Mantellassi, a due passi da piazza Farinata

È arrivato il grande giorno, domani, sabtao 23 marzo, alle 18 Alessio Mantellassi, candidato a sindaco di Empoli, sostenuto dalla coalizione che comprende Partito democratico, Azione Calenda e Sinistra Italiana, inaugurerà il suo comitato elettorale. La sede è in centro e si trova esattamente in via Leonardo da Vinci n.3 a Empoli.

"Sono molto contento di avere trovato questa sede per il comitato elettorale, è centrale e molto visibile. Vorrei diventasse un luogo di incontro per tutti i cittadine e le cittadine che vorranno parlare con me e con i volontari che si alterneranno per tenere aperto - dice Mantellassi -. In questo spazio parleremo delle nostre idee e dei nostri progetti per Empoli, faremo riunioni operative e saremo a disposizione per dare informazioni. Invitiamo anche chi ha voglia di impegnarsi in questa campagna elettorale a presentarsi e a darci una mano. Domani faremo anche un po’ di festa con musica e un aperitivo per chi vorrà. Spero che saremo in tanti".