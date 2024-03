Capodanno Fiorentino: Confartigianato e Confesercenti inaugurano il mercato in piazza Santa Maria Novella

Un Capodanno Fiorentino all’insegna dell’autenticità ma anche dell’innovazione. Confartigianato Imprese Firenze e Confesercenti Firenze hanno inaugurato stamani il mercato in Piazza Santa Maria Novella, in collaborazione con Ars Manualis, alla presenza delle Istituzioni. Il mercato continua fino a domenica, con orario 10-19. Una Mostra Mercato con prodotti di qualità che sarà accompagnata da un programma ricco di eventi.

“La tradizione del nostro commercio e del nostro artigianato saranno protagonisti in piazza Santa Maria Novella per il terzo anno consecutivo e saranno il cuore pulsante delle iniziative del Capodanno Fiorentino”: ha detto l’assessore al commercio Giovanni Bettarini. “Sarà un appuntamento fra quelli presenti in città da non perdere visti i tanti stand all’insegna della tradizione”.

“Per il terzo anno consecutivo la settimana del fiorentino si conferma un evento bellissimo e importante per la città e per i cittadini ma anche, e soprattutto – spiega il consigliere delegato per la valorizzazione della fiorentinità Mirco Rufilli – una grande vetrina per le realtà artigianali e commerciali che possono così mettere in mostra le loro maestranze ed eccellenze”.

“Cultura, commercio e artigianato rappresentano un valore inestimabile per la nostra città, ed è questo nostro patrimonio di tradizioni che vogliamo valorizzare con il Capodanno Fiorentino. - afferma Claudio Bianchi Presidente Confesercenti Firenze - Queste realtà commerciali non hanno solo un valore economico, ma contribuiscono anche in modo decisivo all’identità e qualità del territorio. Ed è per questo che siamo orgogliosi di portare per il terzo anno consecutivo una Mostra Mercato in una delle piazze più belle della città, ovvero Piazza Santa Maria Novella, che valorizza cultura, commercio e artigianato”.

“In una delle piazze che è cuore della Fiorentinità, portiamo, come abbiamo fatto già negli ultimi anni, le nostre botteghe, sintesi di artigianato e commercio, che rappresentano un’eredità viva e che ogni giorno si rinnova”, così Serena Vavolo, Presidente di Confartigianato Imprese Firenze.