Domenica delle Palme e Via Crucis a Empoli: modifiche alla viabilità

Proseguono le tradizionali processioni pasquali. Anche la parrocchia Santa Maria a Ripa ha organizzato due celebrazioni religiose per la Domenica delle Palme (24 marzo) e la Via Crucis (29 marzo). Pertanto saranno adottate alcune modifiche temporanee in alcune vie della frazione di Santa Maria limitatamente al loro passaggio. Di seguito i dettagli.

DOMENICA DELLE PALME

Con ordinanza 208 del giorno 21 marzo 2024, domenica 24 marzo, dalle 9.30 alle 11 con partenza dalla chiesa di San Mamante per via Botticini, via Beato Angelico, via Livornese e termine alla chiesa, sarà disposta la sospensione della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito della Processione.

VIA CRUCIS

Venerdì 29 marzo con ordinanza 207 del giorno 21 marzo 2024, dalle 21 alle 23.30 saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei alla viabilità nel seguente itinerario: inizio dalla Chiesa, via Livornese, via Segantini, via Val Pusteria, via Valtellina, via Val D’Ossola, via Val Sugana, via Val Camonica, via Val Gardena, via Segantini, via Val Tiberina, via Val Sesia, via Piave, via della Repubblica, piazza del Convento, Chiesa. Verrà sospesa la circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito della Processione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa