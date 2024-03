Elezioni Prato, il Pd scioglie le riserve su Ilaria Bugetti: sarà lei la candidata

Ilaria Bugetti è la candidata sindaca del Partito Democratico per le prossime elezioni amministrative. Lo ha deciso questa sera la Direzione provinciale del PD approvando all'unanimità la relazione del segretario Marco Biagioni. Nella squadra di governo di Bugetti anche Simone Faggi e lo stesso Biagioni.

“Tutto questo - dice Marco Biagioni - è stato costruito intorno all’idea che si può creare perenne rinnovamento nella continuità di un’esperienza di governo che rivendichiamo. E per farlo c’è bisogno anche di una squadra che possa rappresentare questi due elementi: continuità e rinnovamento. Sembra una formula effimera, eppure oggi decidiamo di metterla in pratica con una candidatura a sindaco e la proposta di un suo vice che rappresentano quell’esperienza e la garanzia della continuità di un percorso”.

“Ilaria Bugetti - sottolinea il segretario PD - sarà la nostra candidata sindaca. Ci tengo a ripeterlo: Sindaca, perché sarà la prima Sindaca nella storia di Prato. E già questo, fatemelo dire, è un fatto storico. Vogliamo rompere il tetto di cristallo assieme a lei, per far vincere non solo un genere, ma un grande rinnovamento della politica. Inutile dire chi sia: la sua passione, la sua determinazione sono note, la sua formazione da sindaca di Cantagallo, segretaria del nostro partito e poi consigliera regionale, le permettono di avere tutte le caratteristiche per guidare la nostra città. E sarà affiancata da un vice come Simone Faggi, uomo di esperienza e profondo conoscitore della macchina comunale. In questi anni ha dato dimostrazione del grande contributo che porta alla nostra città e sarà punto di riferimento per tutti i nostri amministratori e le nostre amministratrici”.

“Competenza, esperienza, valorizzazione delle cose fatte, innovazione e rinnovamento saranno - conclude Biagioni - caratteristiche fondamentali della squadra di governo e del progetto politico che guiderà la città. Insieme a me nella squadra ci sarà anche la presenza di una nuova generazione, composta da uomini e donne che potranno portare le loro competenze e la nostra visione a disposizione di tutta la città”.

(La consigliera regionale sfiderà il candidato di centrodestra Gianni Cenni e quello dell'area centrista-libdem Mario Daneri, tra i nomi già ufficializzati alla corsa a sindaco, NdR)