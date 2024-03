Hood’s Life vince il torneo di calcio a 7 Uisp Empoli Valdelsa

È ancora una volta una debuttante ad aggiudicarsi il titolo di campione nel torneo di Calcio a 7 organizzato dal Comitato Uisp Empoli Valdelsa. Si tratta degli empolesi dell’Hood’s Life che, con una giornata di anticipo, si sono aggiudicati il campionato finendo al primo posto assoluto, a sei lunghezze dai campioni in carica del Capraia.

Con 14 successi sulle 18 gare disputate, i ragazzi guidati da mister Lorenzo Cioni hanno conquistato il titolo con pieno merito, consacrandosi come miglior attacco e miglior difesa dell’intero torneo.

Una gran bella soddisfazione per i ragazzi terribili dell’Hood’s Life che hanno sfiorato i 100 gol messi a referto nell’arco dell’intero campionato grazie alla vena realizzativa del cannoniere Mattia Posani, oltre a calciatori come capitan Cosimo Fulignati, Leonardo Sordi, Marco Saitta, Edoardo Berni, Davide Papa e tutti gli altri.

La regular season ha visto arrivare al secondo posto il Capraia di mister Emanuele Allori e bomber Lorenzo Sodi che, un anno fa, si è laureato campione a livello regionale, confermando la crescente qualità e competitività del movimento del Calcio a 7 del territorio empolese.

Gradino più basso del podio per un’altra deb assoluta: il Marcignana.

Con il campionato andato agli archivi, spazio per il calcio d’inizio di Coppa Uisp e Coppa Amatori. Un’appendice del torneo estremamente avvincente visto il valore assoluto espresso dalle squadre iscritte al campionato Uisp. In Coppa Uisp, le sfide vedranno protagoniste, divise in due raggruppamenti, le sei formazioni che hanno occupato i primi sei posti in classifica generale: Hood’s Life, Capraia, Marcignana, Pontormese, SM Chevaux e Monterappoli. In Coppa Amatori saranno RF Antincendio, La Lanterna, Brusciana e Villanova ad animare gli incontri per conquistare il trofeo.

Fonte: Calcio Uisp Empoli Valdelsa