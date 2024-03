La primavera sboccia ad Arnovecchio, visita guidata ad aprile

La primavera è ormai nell’aria e ad Arnovecchio sbocciano i primi fiori e volano le prime rondini. Una visita a tema, guidata, a ingresso libero, che consentirà ai visitatori di apprezzare i segnali della nuova stagione, a partire dai fiori del Biancospino, candidi e profumati, che attirano stuoli di api ed altri insetti pronubi in cerca di nettare.

Appuntamento domenica 7 aprile 2024, dalle 9 alle 11, binocolo alla mano. Per partecipare è necessaria la prenotazione presso Legambiente Empolese-Valdelsa, da fare per email a oasidiarnovecchio@gmail.com inviando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

L’iniziativa è organizzata da Legambiente Empolese-Valdelsa, che gestisce l'area naturale protetta di Arnovecchio, gioiello naturale a due passi dalla città, per conto del Comune di Empoli.

In questi giorni fioriscono anche orchidee come le Serapias e lo strano “Fior ragno” (Ophrys sphegodes) che imita l’aspetto di un’ape selvatica per attirare con l’inganno i maschi e garantire una efficace impollinazione. Sulle acque del laghetto volano a caccia di insetti le rondini, i balestrucci ed i topini arrivati dai quartieri di svernamento africani, e fra i rami degli alberi fanno lo stesso varie specie di piccoli Luì, simili nell’aspetto e ben riconoscibili solo dai diversi canti.

ORARI DI APERTURA - Nel mese di marzo l'area naturale protetta di Arnovecchio è aperta il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica mattina dalle 9 alle 12, sempre ad accesso libero; in aprile il sabato dalle 15.30 alle 18.30 e la domenica dalle 9 alle 12.

Per informazioni contattare Legambiente Empolese-Valdelsa, all’indirizzo email oasidiarnovecchio@gmail.com, oppure sulla pagina Facebook /oasidiarnovecchio e sul sito www.naturaintoscana.it .

DUE STAGIONI PER L’AMBIENTE – L’iniziativa rientra nel cartellone "Due Stagioni per l’Ambiente", che vede il coinvolgimento e la collaborazione di numerose associazioni ed enti che operano sul territorio empolese, quali associazione Legambiente Empolese Valdelsa - Plastic Free OdV Onlus, Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca ETS, associazione Aristogatti, associazione Golem, associazione Ce.T.R.A.S., Carabinieri forestali, fondazione Angeli del Bello.

