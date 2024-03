La signora del martedì, dal romanzo di Carlotto lo spettacolo al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Prosegue con un programma intenso la stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino che propone Lunedì 25 Marzo alle ore 21,00, “La signora del martedì”, tratto dall’omonimo romanzo di Massimo Carlotto.

Con Alessandro Haber e Giuliana De Sio, per la regia di Pierpaolo Sepe, lo spettacolo mette insieme interpreti eccezionali e un ritmo incalzante e perfettamente congegnato, per un equilibrio perfetto tra ironia e dramma. Uno spettacolo intriso di sensualità, ma anche di dolcezza e di grazia, arricchito da un’ironia elegante e tagliente.

Uno stato di tensione attraversa tutto lo spettacolo, accompagnando fino all’imprevedibile conclusione, lasciando senza fiato e legando lo spettatore a questi meravigliosi personaggi nati dall’immaginazione di Massimo Carlotto, una delle penne più efficaci e profonde del nostro tempo, ma resi veri da un cast d’eccezione e dalla preziosa regia di Pierpaolo Sepe che riprende ottimamente il testo di Carlotto e nel suo adattamento teatrale apporta qualche piccola variazione, sempre funzionale ed indovinata per garantire ulteriore ritmo allo spettacolo.

La stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino proseguirà pochi giorni più tardi (mercoledì 27 marzo) con “Forte e Chiara” con Chiara Francini.

Lunedì 25 Marzo ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

LA SIGNORA DEL MARTEDI’

di Massimo Carlotto

con Alessandro Haber, Giuliana De Sio, Paolo Sassanelli, Riccardo Festa e Paolo Persi.

Regia di Pierpaolo Sepe

Produzione: Gli Ipocriti Melina Balsamo, GoldenArt production, Teatro della Toscana

PREZZI

Platea e palchi 6/11 1° e 2 ° ordine € 22,00/ ridotto € 20,00

Rimanenti palchi 1° - 2° ordine e 3° ordine € 20,00 /ridotto € 18,00

Biglietto futuro under 35 € 8,00

Loggione € 10,00

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Ufficio Stampa