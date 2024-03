Moda in Toscana, Merlotti e Sostegni (Pd): "Chiediamo tavolo per misure con fondi europei"

"La filiera della moda nella nostra regione ha una valenza sociale, economica e identitaria storicamente importante. Si tratta di un settore caratterizzato da una forte specializzazione territoriale, con organizzazioni produttive geograficamente organizzate nei vari distretti del tessile, della pelletteria e dell’abbigliamento dislocati tra Firenze/Scandicci, provincia di Arezzo e di Pisa. Dopo il progressivo recupero post Covid, il comparto ha registrato un andamento negativo, particolarmente accentuato nel corso del 2023".

È quanto dichiarano Fausto Merlotti ed Enrico Sostegni, consiglieri regionali Pd, “In merito alla situazione ed alle prospettive del comparto moda in Toscana”.

"La moda per la Toscana è un’attività produttiva ed economica di primaria importanza, che promuove e raccoglie qualità, professionalità, conoscenza. Per questo, con una mozione, chiediamo alla Giunta di attivarsi nei confronti del Governo affinché vengano attivati strumenti e misure in grado di sostenere l’intera filiera, anche in considerazione delle nuove sfide che si prospettano.

Tra queste, il contrasto alla concorrenza sleale, tematiche complesse quali la strategia tessile europea, l’ecodesign, la raccolta differenziata, l’accesso ai fondi europei e l’individuazione dei necessari ammortizzatori sociali in attesa di un nuovo rilancio produttivo dell’intera catena produttiva.

Chiediamo, inoltre, all’esecutivo regionale di costituire un tavolo, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, al fine di valutare, per quanto di competenza regionale, gli interventi da concretizzare, con particolare riferimento alle misure attivabili con i fondi europei di cui al PNRR e ai programmi FESR e FSE+. La Regione Toscana, negli anni, ha sempre dimostrato grande attenzione a questo settore che coinvolge migliaia di lavoratori, esperienze e marchi di comprovato livello nazionale e internazionale. Adesso l’auspicio è che si possano mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione per ridare respiro a un bacino di produttività che affonda le sue radici in un passato secolare".

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Pd- Ufficio stampa