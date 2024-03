Musei e borghi del Cuoio: torna 'La Circolare dei Castelli e…'

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna a grande richiesta, per la terza edizione, “La Circolare dei Castelli e…”, l’iniziativa che porta alla scoperta dei musei e dei borghi antichi del Valdarno.

Dal 7 al 28 aprile, in quattro domeniche di primavera riparte un nuovo ciclo di visite guidate con il trasporto bus/navetta coordinato e gratuito verso i quattro centri storici di Castelfranco di sotto, Montopoli in Val d’Arno, Santa Maria a Monte e San Miniato.

L’obiettivo dichiarato dell’iniziativa, organizzata dal Sistema Museale del Valdarno di Sotto,è offrire nuovamente l’opportunità tanto ai cittadini quanto ai turisti di visitare il territorio, scoprirne i segreti ed apprezzarne le bellezze.

Le visite dureranno tutta la giornata, dalla mattina al tardo pomeriggio. Verranno toccati i quattro Comuni che fanno parte del Sistema Museale del Valdarno, nel corso di quattro giornate, ciascuna dedicata a due centri storici diversi e a luoghi di interesse del territorio. I tour saranno guidati da personale specializzato e/o dai direttori scientifici dei vari musei. Come per le scorse due edizioni, l’iniziativa rappresenta una preziosa occasione per scoprire, approfondire ed apprezzare tutti quegli aspetti meno conosciuti del nostro territorio e del patrimonio culturale locale.

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria, da effettuarsi entro le ore 17,00 del giorno antecedente il giorno della visita (massimo 25 partecipanti).

Il pranzo è libero.

Le partenze degli autobus sono previste alle ore 9,15/10 dalla PAM di San Miniato Basso e alle ore 10,00 dalla stazione di San Romano.

“Nelle scorse edizioni le visite andarono velocemente sold out – hanno commentato gli assessori alla Cultura dei Comuni coinvolti -. Teniamo a ricordare che ogni giornata è diversa dall’altra, i percorsi proposti sono vari e diversificati: essi includono sia il patrimonio artistico, museale e storico e, in questa edizione, anche quello paesaggistico e naturalistico, come nel caso della Via Francigena, del bosco di querce delle Cerbaie e dell’antico lago di Sesto”.

PROGRAMMA

Domenica 7 aprile 2024 – Da Montopoli in Val d’Arno a Castelfranco di Sotto

Mattina: Visita al castello di Montopoli e delle sue ‘carbonaie: visita del centro storico, del Poggio di Rocca con gli altri resti del castello e del Museo Civico.

Pomeriggio: “Sulla Via Francigena a Galleno”, percorso accompagnato da guide specializzate alla scoperta degli aspetti storici e naturalistici della strada medievale presso la Grasse Geline da cui transitò Filippo Augusto re di Francia nel 1191

Domenica 14 aprile 2024 – Da San Miniato a Castelfranco di Sotto

Mattina: visita “San Miniato tra arte e storia”: visita alla scoperta della ricca collezione del Museo dell’Arciconfraternita della Misericordia, ospitata nello storico palazzo Roffia, e visita della Rocca di Federico II, collocata sul punto più alto della città, da cui si può godere di uno splendido panorama.

Pomeriggio: tour di “Castelfranco e le sue Chiese”: visita del borgo, della Collegiata e delle chiese nascoste del centro storico; in seguito “La storia di Castelfranco attraverso i documenti dell’Archivio Storico”: incontro con lo storico castelfranchese Giancarlo Nanni.

Domenica 21 aprile – Da Santa Maria a Monte a Montopoli in Val d’Arno

Mattina: visita guidata alla scoperta della Villa Medicea del Granduca Ferdinando I progettata dal Buontalenti. Percorso a piedi dell’anello naturalistico, con il bosco di querce delle Cerbaie e il tratto dell’antico Lago di Sesto, ai margini della più estesa sfagneta del territorio.

Pomeriggio: “Sulle tracce dell’antico castello di Marti” visita all’Area Archeologica del Bastione, alla Pieve di Santa Maria Novella e all’Antiquarium.

Domenica 28 aprile – Da San Miniato a Santa Maria a Monte

Mattina: camminata alla scoperta degli “Ordini Religiosi a San Miniato”: visita alle Chiese dellaSantissima Annunziata (La Nunziatina), dei Santi Iacopo e Lucia (San Domenico), del Monastero delle Clarisse di San Paolo, di San Francesco e del Museo Diocesano.

Pomeriggio: “La città sottorrenea di Santa Maria a Monte”: visita guidata alla scoperta di cavità naturali, cantine, cunicoli sotterranei, cisterne e pozzi del centro storico, rimasti inalterati nonostante il trascorrere dei secoli. Un tracciato nato con l’iniziale funzione di rete idrica e militare, usufruibile dagli abitanti del castello soprattutto in caso di assedio.

