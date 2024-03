Picchia la compagna davanti al bar, lei racconta di 6 mesi di violenze: arrestato

Ieri mattina i carabinieri del Radiomobile di Firenze sono intervenuti in un bar di via Baracca per una violenta lite tra un uomo e una donna. Per motivi legati al denaro, l'uomo era in evidente stato di alterazione e la compagna era stata aggredita con schiaffi e pugni che avevano lasciato lividi evidenti sul volto. Un'avventrice del bar ha tentato di bloccare i due e lo stesso hanno fatto i carabinieri arrivati. La donna poi ha raccontato di altri episodi di violenza, mai denunciati, ma avvenuti negli ultimi 6 mesi. Il compagno a gennaio scorso le aveva anche fratturato il braccio. Il giovane è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia.