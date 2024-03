Piscina di Empoli, allenatrice cacciata: genitori delle atlete in rivolta contro Aquatempra

La gestione della piscina comunale di Empoli affidata ad Aquatempra torna a far discutere e stavolta sono i genitori di alcune atlete a protestare pubblicamente riunendosi oggi, venerdì 22 marzo, davanti all’impianto di viale delle Olimpiadi con la partecipazione di Andrea Poggianti, candidato sindaco di Centrodestra per Empoli e La mia Empoli-lista civica, insieme ai consiglieri comunali Gabriele Chiavacci e Dessislava Giordano.

L’ultima goccia che ha reso colma la misura, è il caso di dirlo, riguarda nello specifico i genitori di un gruppo di allieve del nuoto artistico, in parte selezionate per competere al prossimo Campionato Nazionale nella categoria Esordienti A e Ragazze in programma dal 12 al 14 aprile ad Ostia (RM). Le giovanissime atlete, tutte tra i 12 e i 14 anni, si sono ritrovate infatti ad un passo dalla gara senza la loro allenatrice, Anna Paola Mezzetti, 23 anni, allontanata dalla società pur essendo riuscita a portarle alla qualificazione per il Campionato italiano.

Tutto questo con l’aggravante, in capo ad alcuni esponenti della società guidata dall’AD Alessandro Manetti, di aver comunicato la notizia lunedì scorso non ai genitori bensì alle loro figlie in piena seduta di allenamento e, secondo quanto riferito dalle ragazze e dai testimoni, addirittura in modo aggressivo, tanto da far piangere alcune di loro provocando forti reazioni emotive. I genitori interessati, una quarantina, hanno già avanzato le loro rimostranze chiedendo spiegazioni ad Aquatempra ma, non ottenendo alcuna risposta, hanno deciso di protestare pubblicamente oggi davanti alla piscina comunale insieme ad Andrea Poggianti che si sta interessando alla vicenda.

“Sono dalla parte di tutti coloro che sono stati palesemente danneggiati dalla decisione presa. L’accaduto è l’ennesima dimostrazione di una mala gestione dell’impianto da parte di Aquatempra, questione che ho sollevato più volte in questi anni, in considerazione del bilancio perennemente in rosso, frequenti chiusure e servizi scadenti offerti che dimostrano l’inaffidabilità della società – dichiara Andrea Poggianti – Nel caso specifico, c’è l’aggravante di una completa mancanza di rispetto sia nei confronti degli utenti sia del personale. E infatti la proposta di affidare la piscina comunale a nuovi gestori privati, in grado di attrarre investimenti e di rispondere a logiche di merito nella selezione del personale, è uno dei punti importanti del mio programma in continuità con la mozione approvata dalla maggioranza in Consiglio Comunale a mia prima firma”.

“Siamo esterrefatti dell’accaduto – commentano i genitori presenti alla riunione - ossia che a circa venti giorni dai Campionati Italiani l’allenatrice sia stata allontanata e che a fronte della richiesta di noi genitori, tutti i giorni impegnati a portare le nostre figlie qui sostenendo anche costi significativi, non ci abbiano ancora fornito alcuna risposta ma abbiano riferito la decisione ad alcune atlete, peraltro minorenni, in un modo che le ha turbate. Siamo preoccupati per come potranno affrontare questa importante gara”.

La stessa allenatrice delle ragazze è rimasta delusa dal comportamento di Aquatempra non solo nei suoi riguardi, ma soprattutto per il trattamento subìto dalle sue allieve.

“Tengo a precisare che non sono qui per la mia vicenda personale perché questa eventualmente sarà discussa in altre sedi. Sono qui per ringraziare i genitori per la stima e l’apprezzamento nei miei confronti, ma soprattutto sono qui per le ragazze e atlete che ho visto trattate in malo modo, le ho viste piangere – racconta Anna Paola Mezzetti – Mi dispiace e rincresce molto vedere mesi di impegno e duri sacrifici da parte delle ragazze gettati inutilmente al vento, senza la minima considerazione per loro. Ero riuscita a costruire ed infondere un vero spirito di squadra e affiatamento tra loro come è necessario in questo sport, e i risultati si vedono. Non voglio e non posso aggiungere altro”.

I genitori delle allieve hanno già manifestato l’intenzione di non pagare la retta mensile dovuta, oltre alla pretesa di ottenere le dovute spiegazioni da parte di Acquatempra per non essere stati direttamente informati della decisione e relativamente all’aggressione verbale subìta dalle loro figlie.

“La gioia, per alcune ragazze assolutamente nuova, di poter partecipare ad un Campionato Nazionale, è stata del tutto annullata dalla situazione di disagio emotivo creato e da un probabile cambio di allenatrice non desiderato, ad un passo da una prova così significativa per tutte loro – conclude Andrea Poggianti – È stato un comportamento inappropriato, professionalmente e umanamente, che non può essere in alcun modo giustificato. Intendo seguire attentamente questa vicenda che è il culmine di una mala gestione da parte di Acquatempra di un impianto pubblico importante per i cittadini empolesi e che necessita, pertanto, di essere affidato a mani più esperte”.

Fonte: Fratelli d'Italia/Centrodestra per Empoli - Ufficio Stampa