Salario minimo in Comune, idea da estendere o trovata elettorale? Il sondaggio

Salario minimo in tutti gli appalti del Comune di Firenze: lo prevede una delibera presentata dalle assessore a welfare ed educazione Sara Funaro e al lavoro Benedetta Albanese, approvata oggi dalla giunta e anticipata sabato dalla stessa Funaro. L'atto stabilisce che nessuno dovrà guadagnare meno di 9 euro l'ora negli appalti in cui il Comune è stazione appaltante. Il Comune si impegna, come si legge in una nota, anche ad effettuare una ricognizione di tutti i contratti in essere stipulati a partire dal 2022."Siamo la prima città d'Italia a farlo, grazie a questa proposta innovativa" ha commentato il sindaco Dario Nardella.

Ma questa proposta, figlia di quella portata in Parlamento principalmente da Pd e Movimento 5 Stelle, è una proposta che vi piace e può essere estesa altrove? Ne parliamo nel sondaggio di questa settimana su gonews.it. Tre le proposte di risposta: Idea giusta, da replicare; Non serve, meglio detassare; Giusto ma 9 euro troppo poco.

Potete votare fino alle 13 di giovedì 28 marzo.