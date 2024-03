Stella e Pieraccioni (FI): "Preoccupati per situazione Club Sportivo Firenze. Comune faccia la sua parte"

"Siamo molto preoccupati per la situazione del Club Sportivo Firenze, uno dei centri sportivi più antichi e prestigiosi della nostra città, in cui persone di tutte le età praticano diverse discipline. La situazione economica del club è molto grave e il rischio è che si possa arrivare nel giro di qualche settimana alla cessazione delle attività per mancanza di fondi. Chiediamo al Comune di Firenze di intervenire e di fare la sua parte per scongiurare questa eventualità". Lo chiedono il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, *Marco Stella* e la candidata al consiglio comunale, *Roberta Pieraccioni*.

"Nel 2022 il Club ha speso 175mila euro di utenze a fronte di un rimborso di 74mila euro dal Comune - ricordano Stella e Pieraccioni -. L' amministrazione comunale aveva promesso di aiutare il Csf contribuendo per almeno il 70% della spesa, ma non è mai successo. Quasi tutto il nuovo Consiglio direttivo ha rassegnato le dimissioni nei giorni scorsi, molti istruttori se ne sono andati e le lezioni di tennis si sono fermate, fra le proteste di atleti e famiglie. L'assessore allo sport Cosimo Guccione aveva annunciato, martedì scorso, che c'erano soggetti interessati a gestire il Club, ma non si sono più avute notizie. Chiediamo che Palazzo Vecchio intervenga con urgenza per tamponare la situazione e nel frattempo cerchi soggetti anche privati interessati a investire".