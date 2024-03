Tentato furto e scippo con la tecnica dell'abbraccio, denunciato due volte a San Miniato

I carabinieri di San Miniato hanno denunciato in stato di libertà per due volte un giovane scoperto per tentato furto su auto e per scippo tramite tecnica dell'abbraccio.

Nello specifico, il giovane è stato fermato dai militari in prossimità della stazione ferroviaria di San Miniato Fucecchio. Nella mattina dello stesso giorno, si era introdotto in un giardino di una casa, avrebbe avvicinato il proprietario, dicendo di essere una vecchia conoscenza e con la 'tecnica dell’abbraccio' gli avrebbe sfilato dal collo una catenina d’oro.

Dopo la descrizione data dal derubato, il giovane è stato rintracciato e denunciato una prima volta.

A seguire, nel tardo pomeriggio della stessa giornata, il giovane avrebbe provato a forzare un’auto parcheggiata nel centro di San Miniato, prima di fuggire dopo essere stato scoperto dal proprietario sopraggiunto sul posto. Non era riuscito a portare via nulla.

Raccogliendo la descrizione e integrando con informazioni pervenute dai colleghi che lo avevano denunciato precedentemente, i carabinieri della stazione di San Miniato, nel giro di poche ore, hanno denunciato l'uomo per una seconda volta.