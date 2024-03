Torna ‘L’ora delle Terra’, i monumenti simbolo di Firenze al buio per il clima

Firenze si spegne per il clima. Domani, sabato 23 marzo, torna Earth Hour 2024, il più grande evento globale sul tema del contrasto al cambiamento climatico promosso dal WWF.

A Firenze si spegneranno, dalle 20.30 alle 21.30, Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio e Torre di Arnolfo, la statua del David al Piazzale Michelangelo, il Duomo, Santa Croce, il Loggiato dell’Istituto degli Innocenti e San Miniato.

“I cambiamenti climatici - afferma l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio - non ci lasciano tempo e sono urgenti misure di contrasto efficaci. Firenze è in prima linea: dalla realizzazione delle tramvie agli interventi di forestazione urbana, dal bonus TPL agli incentivi per cambiare le auto più inquinanti. Aderire all’Ora della Terra è un’azione di sensibilizzazione importante per ricordare a tutti che il cambiamento deve partire da ognuno di noi e che la battaglia deve essere comune per cercare di giungere a una transizione ecologica giusta, possibile e necessaria”.

Nata a Sydney nel 2007, Earth Hour è oggi una manifestazione mondiale in continua crescita che nel 2022 ha coinvolto miliardi di persone in oltre 190 Paesi in tutto il mondo con lo spegnimento simbolico delle luci di migliaia di monumenti, edifici, piazze e strade.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa