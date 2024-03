'Viaggi di sola andata' arriva a DiverCity

Il quarto e ultimo appuntamento con DiverCity sarà domani, sabato 23 marzo 2024, alle ore 17:30, a Santa Croce sull'Arno, all'hub multiculturale di Largo Bonetti, quando sarà presentato il libro “Viaggi di sola andata” di Davide Demichelis. Demichelis è documentarista, reporter, autore televisivo e giornalista e racconterà i suoi viaggi nelle più lontane latitudini della terra, in compagnia di dieci ragazzi e ragazze che, dopo aver lasciato i loro paesi, tornano alla loro terra in cerca di una riconnessione con le proprie radici.

Dal Gambia all'India, dal Senegal alla Cina, dall'Ucraina al Ghana, alla Bolivia e al Ruanda. Otto viaggi, per otto storie. Un affascinante caleidoscopio di profumi, colori, costumi, per capire la cultura e la storia, le contraddizioni e le meraviglie dei territori da cui si emigra, da cui si scappa e dove, talvolta, si ritorna.

Interverrà Annalisa Durante, volontaria dell'associazione I-Participate e consigliera CONNGI, con testimonianze e interventi di ragazzi e ragazze di seconda generazione. Coordinano Moira Bartoli e Mohamed El Khaddar.

L'evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina dell'Associazione Arturo.

"DiverCity: azioni e percorsi per la costruzione di una comunità inclusiva e rispettosa delle diversità” è un progetto dell'Associazione Arturo in partnership con il Comune di Santa Croce sull’Arno e le associazioni iParticipate, Cossan e Teranga. Rientra negli eventi promossi in tutta Italia nell'ambito della XX Settimna d'Azione contro il razzismo, iniziativa promossa ogni anno dall’Unar (l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) che opera per contrastare e prevenire la discriminazione e il razzismo, promuovendo la cultura dell’integrazione e dell’uguaglianza. L’Unar fornisce supporto alle vittime di discriminazione razziale e lavora per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati alla diversità e all’inclusione sociale.

Fonte: Ufficio Stampa