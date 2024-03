Bambino di 11 anni si perde in un bosco a Siena, ritrovato dai poliziotti

Tanta paura ma fortunatamente si è risolto tutto per il meglio, oggi a Siena, per il bambino di 11 anni che questo pomeriggio si era allontanato da casa, alla periferia della città.

I poliziotti di sono messi in azione subito l’arrivo della telefonata in questura da parte dei genitori, poco prima delle 17, che lo avevano cercato inutilmente.

Dopo circa un'ora di ricerche per città, sia in auto che a piedi, insieme ai genitori, gli agenti hanno udito nei pressi di un boschetto non lontano dall’abitazione della famiglia il pianto del bimbo.

Riabbracciati i genitori, l’11enne ha raccontato di essere scivolato dietro a un casottino nel bosco e di essersi spaventato. Una volta a casa, i genitori hanno chiamato l'ambulanza e fare gli accertamenti eventualmente necessari, anche se il piccolo non pare aver riportato ferite.