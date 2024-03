Contributo affitto di 200 euro al mese per chi sceglie di vivere in questo borgo

I nuovi residenti a Radicondoli possono già fare domanda e ricevere un contributo per l’affitto della casa.

E’ la nuova misura decisa dal Comune per sostenere i residenti all’interno del progetto WivoaRadicondoli. Misura che è già realtà. Il “Bando per la concessione di contributi comunali per la locazione abitativa ai nuovi residenti” è già sul sito del Comune, è già possibile scaricarlo e presentare domanda fino al 31 dicembre 2024.

“Continuano gli interventi per stimolare la residenza nel nostro territorio. Questa si aggiunge a tante altre che abbiamo messo in atto con WivoaRadicondoli e con cui abbiamo raggiunto buonissimi risultati, tanto che la popolazione da poco più di 900 persone ora raggiunge 960 – fa notare il sindaco, Francesco Guarguaglini – Il bando aiuta persone che vogliono affittare casa e prendere qui la residenza, da mantenere per almeno 4 anni, ovvero il tempo di stabilizzarsi, crescere, conoscere il territorio”.

L’investimento complessivo per il Comune è di 30mila euro per cofinanziare interventi di locazione della prima casa. Il Comune eroga il 50% del canone di affitto mensile per un importo non superiore a 200 euro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Il contributo massimo che può essere erogato è di 4.800 euro.

Può partecipare una persona per ogni nucleo familiare, deve essere riconosciuta la cittadinanza, italiana o non, chi fa domanda non deve essere ancora residente al 28 febbraio 2023 oppure deve essere un giovane già residente a Radicondoli, ma con meno di 35 anni. Ed ancora, gli altri componenti del nucleo familiare non devono essere beneficiari di altri contributi pubblici. Chiaramente occorre la titolarità di un affitto successivo al 1 marzo 2023 ed è necessario avere la residenza per almeno 4 anni.

Per richiedere il contributo, la domanda andrà presentata al Comune di Radicondoli con tutti gli allegati richiesti dal bando stesso (copia carta identità ecc…). Ultimo giorno per la presentazione della domanda di contributo, il 31 dicembre 2024 e comunque ad esaurimento delle risorse disponibili, che verrà tempestivamente comunicato nel sito www.comune.radicondoli.si.it.

Fonte: Comune di Radicondoli - Ufficio stampa