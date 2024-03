Elezioni Empoli, Campinoti (centrodestra) incontra Debora Bergamini (FI)

Giornata i ricca di impegni per Simone Campinoti, candidato sindaco del Centrodestra per Empoli, che stamani mattina ha incontrato i cittadini empolesi presso il gazebo di Coalizione organizzato in piazza della Vittoria e che, a seguire, ha presieduto ad un importante incontro con il vice segretario nazionale di Forza Italia, On. Debora Bergamini, a margine della riunione di tutti gli amministratori toscani del partito.

Sicurezza, sburocratizzazione e sviluppo per le imprese, rilancio del distretto industriale empolese: questo i temi trattati nel colloquio tra Campinoti e Bergamini.

Nel pomeriggio, poi, Campinoti ha poi partecipato alla presentazione del candidato Sindaco del Cdx a Cerreto Guidi, Simone Barontini.

Fonte: Ufficio Stampa