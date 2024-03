Il Bisonte, giornata finale: contro Cuneo niente da perdere

La stagione de Il Bisonte Firenze è giunta al suo atto conclusivo: domani alle 17, a Palazzo Wanny, si gioca il match dell’ultima giornata della Serie A1 Tigotà contro la Honda Olivero San Bernardo Cuneo, e l’occasione è quella giusta per provare a congedarsi al meglio davanti al proprio pubblico. D’altronde, obiettivi di classifica non ce ne sono: le bisontine sono già matematicamente certe del decimo posto, né migliorabile né peggiorabile, ma dall’altra parte della rete troveranno una squadra che invece è affamata di punti, visto che Cuneo si gioca la salvezza con Bergamo, ma in caso di successo pieno per 3-0 o 3-1 manterrebbe aritmeticamente la categoria. Per questo la squadra di coach Carlo Parisi ha tutta l’intenzione di lottare fino all’ultimo pallone, con l’obiettivo di onorare il campionato e di regalarsi anche un’ultima vittoria da dedicare a Ilaria Battistoni, che contro Milano si è procurata la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio sinistro.

EX E PRECEDENTI – Le ex della sfida sono quattro: nella Honda Olivero ci sono Amandha Sylves, che ha giocato a Firenze nelle ultime due annate, Anna Adelusi, bisontina nello scorso campionato, e Terry Enweonwu, protagonista con la maglia de Il Bisonte nelle ultime tre stagioni, mentre a Firenze c’è Beatrice Agrifoglio, che ha giocato nella San Bernardo per tre annate, nel 2019/20 e poi negli ultimi due campionati. I precedenti fra le due squadre sono tredici, con sette successi per le bisontine (di cui gli ultimi quattro consecutivi) e sei per la San Bernardo.

LE PAROLE DI CARLO PARISI – “Siamo arrivati all’ultima partita della stagione, che per noi riveste un’importanza particolare, perché vogliamo finire bene questo campionato: lo dobbiamo fare per noi, per il lavoro che abbiamo fatto quest’anno, per Ilaria Battistoni a cui faccio un grande in bocca al lupo e per i nostri tifosi. È stata un’annata di alti e bassi, probabilmente avremmo potuto anche fare meglio, ma una squadra giovane come la nostra, con tante esordienti in A1, ha fisiologicamente dovuto affrontare diverse difficoltà, che però non ci devono distogliere dall’obiettivo di battere Cuneo per finire bene la stagione e onorare fino in fondo il campionato”.

LE AVVERSARIE – La Honda Olivero San Bernardo Cuneo di coach Stefano Micoli dovrebbe schierarsi con Noemi Signorile (classe 1990) in palleggio, Terry Enweonwu (2000) come opposto, la francese Amandha Sylves (2000) e la statunitense Anna Hall (1999) al centro, la tedesca Lena Stigrot (1994) e la svedese Anna Haak (1996) in posto quattro, e Serena Scognamillo (2001) nel ruolo di libero.

IN TV - La partita fra Il Bisonte Firenze e Honda Olivero San Bernardo Cuneo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del bouquet Sky) per gli abbonati alla piattaforma satellitare, con telecronaca di Stefano Locatelli e Francesca Piccinini. Il match sarà visibile anche in diretta streaming su Volleyball World Tv, previa sottoscrizione di un abbonamento sul sito www.volleyballworld.tv. Inserendo il codice FIRENZE20 ci sarà la possibilità di usufruire del 20% di sconto sull’abbonamento.

Fonte: Il Bisonte Volley