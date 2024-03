Porte aperte a Casa Busoni a Empoli con alcune novità

Anche quest’anno il Museo Casa natale Ferruccio Busoni aderisce alle “Giornate Nazionali delle Case Museo dei Personaggi Illustri Italiani”, iniziativa promossa dall’associazione Nazionale Case della Memoria, giunta alla quinta edizione.

Nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 aprile sarà possibile visitare gratuitamente la Casa natale del compositore empolese con orario 16-19. L’ingresso è su prenotazione. Le prenotazioni sono aperte da lunedì 25 marzo 2024 contattando il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni.

FOCUS - Il tema scelto per questa edizione è “Memorie in Viaggio”: in occasione del settimo centenario della morte del grande viaggiatore e scrittore Marco Polo, si vuole porre l’attenzione sull’esperienza del viaggio, sia esso reale o metafisico e spirituale. Anche Ferruccio Busoni è stato un viaggiatore instancabile, in quanto richiestissimo ed acclamato pianista in tutto il mondo. Il viaggio, per lui, è stata un’esperienza costante: fisica e reale, nella fatica dovuta dai continui, lunghi spostamenti certamente non agevoli come al giorno d’oggi, ma anche formativa e spirituale. Attraverso il confronto con le altre società, delle quali, talvolta, ha puntualizzato le dissonanze rispetto alla sua concezione dell’arte e della vita, ha scoperto le radici musicali di popoli lontani. In particolar modo si ricordano gli studi sui temi e le melodie dei nativi americani: inseriti in alcune sue scritture musicali, questi furono possibili proprio grazie ai numerosi viaggi oltreoceano e all’amicizia con l’etnomusicologa Natalie Curtis, già sua allieva a New York.

LA NOVITÀ – I visitatori troveranno all’interno del museo alcune novità. In occasione delle celebrazioni dei cento anni dalla morte di Ferruccio Busoni, il Centro Studi Musicali a lui intitolato ha previsto alcuni interventi volti a migliorare la conservazione e la fruibilità della collezione del museo. L’inserimento di nuovi pannelli informativi bilingue, che ad oggi mancavano totalmente, renderanno possibile la conoscenza di Busoni anche da parte del visitatore meno esperto sulla vita e l’opera del compositore. Sarà disponibile anche un grande pannello con una dettagliata linea cronologica. Pensato soprattutto per gli studenti, in esso si visualizzeranno gli intrecci fra la biografia di Busoni e gli eventi storici che hanno influenzato e caratterizzato la società e la cultura europea. Infine, il nuovo totem informatico fornirà altri contenuti sul compositore empolese oltre alla possibilità di conoscere le iniziative del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni.

Il Museo Casa natale di Ferruccio Busoni si trova al n° 16 di Piazza della Vittoria. È visitabile dal lunedì al venerdì con orario 9.30-13/15.30-18.30, sabato e domenica su prenotazione. L’ingresso è sempre gratuito.

Info e prenotazioni: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria 16, numero telefonico 0571 711122, e-mail: csmfb@centrobusoni.org.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa