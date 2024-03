Sfida toscana tra Kemas ed Emma Villas Siena

La Kemas Lamipel chiuderà la propria regular season sfidando Emma Villas Siena davanti al pubblico del Pala Parenti (domenica 24 marzo, ore 18.00). I biancorossi hanno onorato il campionato centrando l’obiettivo di una tranquilla salvezza e, con ogni probabilità, riusciranno a difendere un ottavo posto che, nelle stagioni precedenti, avrebbe garantito anche l’accesso ai play-off. In questa, purtroppo, il numero delle qualificate alla post-season è stato ridotto a sette, ma il piazzamento ottenuto consentirà comunque ai Lupi di giocare il primo turno della Del Monte Coppa Italia con il vantaggio dell’eventuale “bella” in casa. Pur sempre un vantaggio e non di poco conto, considerando che il passaggio alla seconda fase di Coppa è diventato il principale obiettivo di questa ultima parte di stagione. Già da diverse settimane coach Bulleri e lo staff stanno lavorando per gestire al meglio le forze dei giocatori, in modo da farsi trovare al massimo della condizione quando il calendario lo richiederà. In quest’ottica è stato instaurato un turn-over che il coach potrebbe decidere di applicare anche in alcuni fasi del derby toscano di questa domenica.

Al Pala Parenti sarà Giornata Biancorossa: non saranno validi gli abbonamenti, gli accrediti e le gratuità, ad eccezione delle tessere personali in uso ad atlete e atleti del settore giovanile.

Prima del match, dalle 16.30 alle 17.00, nell’atrio del Palazzetto, si terrà un workshop dedicato alle aziende conciarie. L’azienda Center2000, partner dei Lupi S. Croce, presenterà un nuovo software gestionale dedicato al settore: Smartannery. Una giornata speciale che unirà sport, business e valorizzazione del territorio. I rappresentanti delle tante aziende che hanno risposto positivamente all’invito, brinderanno assieme a bordo campo prima di godersi l’evento sportivo e avranno l’opportunità di essere protagonisti attivi del match votando e premiano l’MVP alla fine della partita.

Tornando al match, Emma Villas ha portato avanti sin qui una stagione di altissimo profilo, ma ha bisogno di un ultimo sforzo per assicurarsi il secondo posto in regular season. Siena dovrà guardarsi dall’assalto finale di Cuneo, che gioca in casa con Cantù e proverà a colmare il gap di due punti (53 Emma Villas, 51 Puliservice Acqua S. Bernardo). Coach Graziosi schiererà sicuramente il miglior “6+1” a disposizione e questo prevederà sicuramente una delle diagonali migliori del torneo, formata dal palleggiatore francese Nevot e dall’opposto brasiliano Krauchuk, MVP del Torneo Parenti (giocato a S. Croce in autunno) e al n° 7 della classifica assoluta dei migliori realizzatori stagionali dell’A2 Credem Banca. In banda, nell’ultima uscita, sono scesi in campo Alessio Tallone e Marco Pierotti, ma resta valida anche l’opzione Sebastiano Milan. Tre schiacciatori di buonissimo livello così come i centrali Copelli e Trillini, con il primo che è sul podio, nelle classifiche di rendimento. Libero giocherà Bonami, prima stagione in A2 dopo 5 di fila in Superlega con le maglie di Siena, appunto, Sora e Verona.

Ex “Lupi” di turno: Bonami, Copelli, Krauchuk.

Per l’ultima gara di regular season siamo stati ospiti dell’Associazione Conciatori che svolge un ruolo di dialogo, rappresentanza e individuazione delle politiche delle aziende associate, oltre ad essere centrale nelle dinamiche del distretto conciario toscano e per l'intero comparto della filiera-pelle.

Hanno preso parola il vicepresidente dell’associazione conciatori, Roberto Lupi e il vice-presidente dei Lupi, Andrea Landi, prima della consueta conferenza cui hanno partecipato l’head coach Michele Bulleri, il capitano Leonardo Colli e il regista Manuel Coscione. L’allenatore ha presentato il derby con Siena.

Bulleri: “La partita con Siena vede affrontarsi due squadre che in questo momento hanno obiettivi completamente diversi, perché Siena ci affronterà con la voglia di guadagnare il secondo posto in regular season, e invece la nostra situazione di classifica ci permette fin da subito di programmare il nostro prossimo obiettivo importante che è la Coppa Italia, che quest’anno è stata messa a fine stagione”.

L’intervista integrale è disponibile sul canale You Tube “Lupi Volley TV”, all’indirizzo:

Arbitri dell’incontro: Clemente Andrea, Serafin Denis

Kemas Lamipel S. Croce: 1 Gabbriellini Lorenzo, 2 Coscione Manuel, 3 Parodi Simone, 4 Brucini Nicolas, 5 Cargioli Antonio, 6 Russo Giacomo, 7 Colli Leonardo, 8 Matteini Alessio, 11 Petratti Nicholas, 13 Gatto Riccardo, 14 Giannini Francesco, 15 Loreti Luca, 16 Allik Karli, 17 Mati Pardo, 23 Lawrence Klistan.

Emma Villas Siena: 1 Copelli Riccardo, 2 Trillini Stefano, 3 Nevot Thomas, 4 Bonami Federico, 5 Tallone Alessio, 6 Coser Martin, 8 Krauchuk Esquivel Matheus, 9 Milan Sebastiano, 10 Gonzi Azaria, 12 Acuti Alessandro, 13 Pierotti Marco, 15 Pellegrini Federico, 18 Ivanov Mathia, 22 Picuno Mattia.

