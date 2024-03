Sicurezza, evento di Empoli in Azione con Calleri e Scalia (Fondazione Caponnetto)

Riflettori sulla città - Sicurezza, luoghi, persone. Questo il titolo dell'evento organizzato da Empoli in Azione, in programma al Dopolavoro Ferroviario di Empoli martedì 2 aprile alle 21.30. Tra gli ospiti relatori Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto e consulente della Commissione Antimafia, Renato Scalia, consigliere della fondazione Caponnetto ed ex membro della Direzione investigativa antimafia e della Digos, e Franco Pescali, ex pilota di elicotteri e flight safety manager della polizia.