Trovata con ketamina, hashish e cocaina in auto: arrestata e liberata

Durante la scorsa notte, una pattuglia dei carabinieri di Cortona, durante un servizio volto a prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, ha proceduto al controllo di un’auto lungo la S.R. 71. Alla guida vi era una giovane di 25 anni residente fuori regione, con a bordo altri tre passeggeri. Nel corso del controllo, la donna ha avuto un atteggiamento irrequieto e sospetto, tale da indurre i carabinieri, a decidere di procedere a un controllo più approfondito, esteso a tutti gli occupanti dell’auto. In auto c'erano sostanze stupefacenti e materiale vario, tra cui un bilancino di precisione. In tutto sono stati rinvenuti oltre 30 grammi di stupefacenti tra hashish, cocaina e ketamina, suddivisi e contenuti in una busta in cellophane, 20 ovuli di carta; nonché una bustina in cellophane contenente 92 pasticche di colore arancione verosimilmente BUGATTI MDM. Alla fine di tutte le operazioni la giovane ha dichiarato che tutto lo stupefacente rinvenuto, e il bilancino di precisione, erano di sua proprietà. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno la donna è stata arrestata e poi liberata dal giudice.