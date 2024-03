Volley Santa Croce, i Lupi azzannano Orte: vittoria piena per la Kemas Lamipel

Bottino pieno per la Kemas Lamipel S. Croce, che si avvia al riposo per le festività di Pasqua con altri tre punti in carniere e una classifica sempre migliore. Pronostico rispettato al Pala Parenti: ospiti volenterosi e combattivi, soprattutto nel primo set, biancorossi in controllo per la superiorità in attacco e nel fondamentale del muro. Ottimi numeri per Brucini, 18 punti, con ben 5 aces dalla linea dei 9 metri (8 di squadra). Un pomeriggio tranquillo chiuso tra gli applausi del pubblico e con i saluti al grande ex Lupo (e grande campione del volley) Angel Dennis, presente a bordo campo e nella foto finale con i ragazzi festanti.

1 set. Inizio a ostacolo per la Kemas Lamipel, subito 1-5 e time-out Pagliai. I biancorossi rientrano in campo con maggiore ordine e si avvicinano, un attacco di Gatto vale il 6-7. Un muro dello stesso opposto vale il pareggio, 10-10. Le due formazioni procedono in equilibrio, al primo break dei Lupi, 16-14, coach Sacchinelli chiama a sè la squadra. Pagliai avvicenda Matteini con Russo. I biancorossi prendono un break di vantaggio ma Orte gioca con la leggerezza di chi ha poco da perdere e trova sempre soluzioni interessanti in attacco. Sul 22-19 la squadra di casa commette errore diretto in attacco; Di Muzio dai nove metri mette in difficoltà la seconda linea di Pagliai e il coach chiama tempo. Al rientro Brucini mette fuori di un niente la parallela, 22-22, poi Di Muzio va in errore e Gatto prende il secondo monster block del parziale. Al primo set-point chiude ancora il numero 13 biancorosso, 7 punti per lui e 77% in attacco.

2 set. Con Matteini di nuovo dentro, al centro con Russo, i Lupi approcciano il set con buona convinzione. Brucini trova l’ace del 5-2. Anche Gatto va a punto diretto dalla battuta, 8-4. Russo va a segno in primo tempo, la Kemas Lamipel scappa a + 5. Altro ace di Petratti, 12-5. Il set è a tinte biancorosse, Giannini con un muro segna il 15-7, Gatto in attacco fa volare i suoi a + 9 e la panchina ospite spende il secondo tempo tecnico. Sul 20-13 Pagliai propone il doppio cambio con Gallina e Camarri. Russo mette giù il primo tempo del 21-13, poi trova un punto diretto con il servizio, 23-14. Brucini affonda il colpo in diagonale, set-point, ma Orte ha Di Muzio in battuta e vende cara la pelle. Dopo tre aces dello schiacciatore ospite e un time-out, ci pensa Camarri a guadagnare il 25esimo punto.

3 set. Kemas Lamipel inizia con Gallina subito dentro e Baldini al centro con Russo. Una “pipe” di Brucini e un muro di Petratti segnano il primo vantaggio: 6-3. I Lupi gestiscono il vantaggio, aumentano a +4 con l’ennesimo ace di Brucini. La panchina ospite ferma il gioco…per due volte di fila. Al rientro, Brucini mette ancora palla a terra con la battuta. Un attacco di Petratti porta il vantaggio a +6. Sul 17-11 entra Montini in banda. Doppio attacco di Gatto per il 21-16. Ancora l’opposto per 23-20, Un errore in attacco ospite vale il 24-20. Errore al servizio, per i Lupi, ma sulla palla dopo è bravo Montini a chiudere.

KEMAS LAMIPEL S. CROCE-VOLLEY CLUB ORTE 3-0

Parziali: 25-22, 25-19, 25-21

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: Gabbriellini (L), Brucini, Russo, Matteini, Camarri, Petratti, Gatto , Giannini, Gallina, Moretti, Montini, Garibaldi, Baldini. All. Pagliai

VOLLEY CLUB ORTE: Facchini, Scarponi, Marinucci, Ottaviani, Diouf, Scopetti, Coluccia, Bacci, Suadoni, Parolisi, Passini. All. Sacchinelli

ARBITRI: Gennari Benedetta, Verzoni Letizia

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa