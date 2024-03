Zia Caterina torna in strada col suo taxi: "Eventi da dosare, è provata dalla terapia"

Ritorna in strada Zia Caterina e il suo taxi Milano 25. La colorata tassista, che aiuta grandi e piccoli in cura oncologica e non solo, è di nuovo in giro con il suo mezzo pieno di peluche e giochi per i più piccoli. Caterina Bellandi, questo il nome della 'Zia', ha infatti passato 2 mesi ricoverata in ospedale per delle complicazioni legate al covid, poi per una malattia autoimmune.

In un post, viene spiegato ai tanti seguaci che Zia Caterina è ancora fragile nonostante il sorriso che maschera le difficoltà, e dunque è bene non sforzarla troppo:

"L' affetto che sta riscontrando dalle persone è commovente, salutatela, gioite con lei ma vorremmo ricordare che Caterina è ancora in fase di ripresa e sotto cura immunosoppressiva. È felice di questa possibilità di ritorno alla sua quotidiana generosità ma è anche provata dalla terapia e dalla malattia, nascondendolo con il suo dolce sorriso. Restiamo in attesa di un riscontro e di una TAC per il giorno 4 aprile che ci aiuterà a capire meglio le conseguenze sulla sua salute. Molti eventi, incontri ed iniziative le vengono richiesti ma in questo momento le forze e presenza di Zia Caterina va dosata nel migliore dei modi e con assoluta priorità ai suoi bambini, ai suoi amati Supereroi".