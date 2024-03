Accoltella rivale in amore, denunciato 18enne. Sarebbe stato aggredito

Un diciottenne nell'area di Sansepolcro è stato denunciato per lesioni gravi e porto abusivo di arma bianca dopo aver accoltellato un rivale in amore. L'episodio è avvenuto durante un confronto riguardante una fidanzata contesa. Il giovane, che sostiene di essere stato vittima di varie violenze da parte del rivale e dei suoi amici, si è difeso con un coltello, ferendo gravemente uno dei presunti aggressori. Il ferito è stato soccorso e sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere la milza, trovandosi ora in prognosi riservata. I carabinieri hanno identificato le persone coinvolte tramite video sorveglianza e testimonianze, denunciando anche i complici per percosse e minacce.