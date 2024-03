Mantellassi inaugura il comitato: "Empoli brutta? Chi si candida tuteli il nome della città"

Inaugurata ieri la sede del comitato elettorale per Alessio Mantellassi sindaco in via da Vinci, a due passi da piazza Farinata degli Uberti.

Nel comizio di apertura Mantellassi ha toccato molti temi, tanti di questi affrontati nel corso della sua campagna nelle frazioni Passo dopo passo. Tra le novità è che le liste in suo sostegno saranno 5: presumibilmente Pd, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra, Azione e una lista personale con il nome di Mantellassi.

Negli incontri tra centro e frazioni, Mantellassi conta di aver raggiunto i contributi di 450 persone che contribuiranno ad aprile alla presentazione del programma elettorale. 300 i km camminati in lungo e in largo nelle località più periferiche del comune oltre ai tavoli tematici tenutisi in centro.

Mantellassi, forte della sua posizione del centrosinistra di governo locale, non lesina comunque sugli avversari: "Gli attacchi su Empoli città brutta e insicura non sono all'amministrazione ma alla città, e prima di tutto bisogna difenderla e tutelarla. Chi si candida deve proteggere il buon nome della città".

Poi l'attacco a Campinoti: "Per lui sono arrivati politici di centrodestra che sono venuti a Empoli, parlano mezz'ora e tornano da dove sono venuti e in quella mezz'ora ci raccontano che Empoli deve essere liberata. Noi siamo stati liberati il 2 settembre 1944, siamo una città fieramente democratica e antifascista e non prendiamo lezioni da nessuno".

Tra le proposte ancora in fieri, per il centro è stato annunciato un nuovo polmone di parcheggi da sostenere con il project financing per nuova sosta e nuove pedonalizzazioni.