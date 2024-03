Pasqua e Pasquetta, strade e piazze si trasformano in giardini fioriti con Verde Pisa

Pisa per i giorni di Pasqua e Pasquetta si trasformerà in un grande giardino fiorito. Strade, piazze, angoli nascosti della città torneranno a ospitare la nuova edizione di “Verde Pisa” (30-31 e 1 aprile, orario 10.00-20.00) che si svilupperà lungo l’asse pedonale del centro storico, da piazza Vittorio Emanuele II a piazza Garibaldi, compreso il Ponte di Mezzo, passando per Corso Italia, Borgo stretto e Borgo largo. Piante, fiori, artigianato, prodotti enogastronomici di filiera corta saranno proposti da oltre 160 espositori provenienti da tutta Italia. Quest’anno a caratterizzare la rassegna saranno proposte botaniche, proposte tecniche ma anche proposte esperienziali.

L’evento è patrocinato da Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Regione Toscana, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, CNA, Confesercenti Toscana, Ente Parco Naturale di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli, Confederazione Generale dell’agricoltura Unione Provinciale degli Agricoltori di Pisa, Accademia Italiana del Peperoncino-Delegazione di Pisa “Amici di Massimo Biagi”, Orto e Museo Botanico – Università di Pisa, con il contributo di Euroambiente.

Link al sito https://www.alteregofiere.com/verdepisa/

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa