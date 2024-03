Ruba in un'abitazione a Novoli, i carabinieri lo arrestano subito dopo

Questa notte, i carabinieri di Firenze sono intervenuti in un'abitazione nella zona di Novoli dove era scattato l'allarme. L'intervento ha portato all'arresto in flagranza di reato di un uomo di 31 anni proveniente dalla Georgia, sospettato di tentato furto in abitazione. Il individuo è stato catturato mentre fuggiva dall'appartamento appena derubato.

Durante il fermo, avvenuto sulle scale del palazzo, il sospettato si è disfatto di alcuni monili e oggetti, prontamente recuperati dai carabinieri. All'interno dell'abitazione, è stato rinvenuto uno zaino contenente diversi oggetti in argento, presumibilmente abbandonati dal ladro a causa dell'attivazione dell'allarme anti intrusione.

Il 31enne è stato quindi arrestato e, su disposizione del PM di turno del Tribunale di Firenze, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano. Va sottolineato che, nonostante l'arresto, per l'indagato resta valida la presunzione di innocenza fino a prova contraria e fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata attraverso una sentenza irrevocabile.