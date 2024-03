Banco Alimentare, si conferma il sostegno della Fondazione Caript

Si è confermato anche quest’anno il sostegno di Fondazione Caript al Banco Alimentare della Toscana, attraverso un contributo economico che ha ribadito l’impegno pluriennale della Fondazione per l’operatività del Banco.

Gli obiettivi erano fondamentalmente due: mantenere ed incrementare il sostegno alle strutture caritative del territorio pistoiese convenzionate con il Banco Alimentare e diffondere il valore educativo, attraverso esperienze concrete, del pensiero che anima il Banco ovvero “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.

Attraverso incontri formativi, progetti di recupero cibo ed aiuti economici è stato possibile incrementare la qualità e la quantità degli aiuti alimentari oltre a diffondere nei giovani la consapevolezza delle problematiche legate allo spreco alimentare. Non a caso, nell’ambito delle iniziative previste, particolarmente bello ed emozionante è stato il pranzo solidale preparato dagli studenti dell’Istituto Professionale Alberghiero “F. Martini di Montecatini Terme per gli ospiti di alcune delle strutture caritative pistoiesi.

"In anni, purtroppo, dove il bisogno alimentare e le richieste a strutture come la nostra sono in continuo incremento – ha commentato il presidente del Banco Alimentare della Toscana, Leonardo Berni - poter contare sul sostegno concreto di realtà come Fondazione Caript è per noi decisivo e ci piace sottolinearlo in prossimità della Pasqua che da sempre rappresenta la Rinascita. Un sostegno come quello di Fondazione Caript non solo ci consente di portare avanti iniziative con minor apprensione ma ci dimostra anche che non siamo soli nel nostro impegno quotidiano".

Fonte: Banco Alimentare della Toscana