Campinoti replica a Mantellassi sulla sicurezza: "Non nascondo i problemi, trovo soluzioni con collegamento diretto col governo"

Una replica che sente in dovere di fare, sulle accuse lanciate dall'inaugurazione del comitato elettorale da parte di Alessio Mantellassi, candidato del centrosinistra. Simone Campinoti, candidato sorretto dai principali partiti di governo del centrodestra, non ha paura a parlare di sicurezza e a mostrare che i problemi ci sono. L'oggetto del contendere, che ha dato il titolo all'articolo dedicato, riguarda il 'buon nome' di Empoli: "Empoli brutta? Chi si candida tuteli il nome della città".

"Io non sono per far finta che non sia successo nulla - replica Campinoti -, per 'tutelare il nome della città' e poi fa scandalizzare chi viene. Voler bene vuol dire tutelare, non nascondere i problemi e trovare le soluzioni. D'altra parte il centrosinistra ha creato questa situazione sottovalutandola, anche per politiche scellerate sull'accoglienza. Nessuno ha detto di non farli venire, ma vanno gestiti come persone".

A sostegno di questa tesi, anche Vanessa Simonetti, presidente della sezione Commercio e Pubblici Esercizi Conflavoro PMI di Empoli e titolare del locale Flower in zona stazione, che già in passato ha denunciato situazioni di degrado e microcriminalità nella zona calda del centro empolese. Proprio al Flower il prossimo 4 aprile ci sarà una giornata dedicata al tema sicurezza in sostegno della campagna elettorale di Campinoti.

"Si contesta che i politici nazionali di centrodestra 'vengono da Roma e poi ripartono'. Ma io di queste persone ho il numero di telefono. C'è un patto tra i potenziali sindaci di centrodestra per creare un asse di collegamento con il governo. Siamo in una delle poche regioni gestite ancora dal centrosinistra, avere un collegamento diretto con il governo non porta male. Empoli potrebbe avere accesso a risorse che negli ultimi 50 anni non ha mai avuto", afferma ancora Campinoti.

"Per il Pd la tecnica è quella di ascoltare la gente e non fare niente. Addirittura Mantellassi ha inaugurato la sede senza marchi del Pd, evidentemente qualcuno si vergogna".