Capodanno della Toscana, Cerreto Guidi presente ai festeggiamenti di Massa Marittima

Massa Marittima ha ospitato, in un intenso fine settimana, il Capodanno dell’Annunciazione che la Regione Toscana ha introdotto tra gli eventi di particolare rilievo per ricordare che l’anno civile in Toscana iniziava il 25 marzo, festa dell’Annunciazione e che tale tradizione rimase fino al 1749.

Il momento saliente dei festeggiamenti si è tenuto nel pomeriggio di Sabato 23 marzo con la sfilata del corteo storico di 65 gruppi, provenienti da tutta la regione con circa 1400 figuranti.

A questo spettacolare e riuscito appuntamento, ha preso parte anche Cerreto Guidi, presente con la contrada di Porta al Palagio e con il Presidente della Pro Loco, Lorenzo Brunori.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa