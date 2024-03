Cento candeline per Maria Annunziata Norcini, Empoli la festeggia

È bastato il tono di voce forte e chiaro della signora Maria Annunziata Norcini per capire lo spirito con cui oggi, lunedì 25 marzo 2024, ha spento cento candeline tra l’affetto di familiari e amici. Per lei un dono floreale e una pergamena ricordo, che sono stati consegnati dall’assessore Adolfo Bellucci in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

Classe 1924, la signora Maria Annunziata Norcini ha origini aretine e ci tiene a sottolinearlo. Ha lavorato per un periodo a Firenze dove conobbe suo marito, Antonio, che è venuto a mancare da qualche anno.

"Lavoravo dai ‘signori’ di Firenze e proprio a Firenze conobbi il mio futuro marito, Antonio che era agricoltore. Negli anni ’50 ci trasferimmo nel Mugello e precisamente a Dicomano dove ci sposammo. Abbiamo avuto un figlio, Umberto, e io ho sempre pensato alla cura della famiglia mentre il marito lavorava nei campi – racconta la festeggiata –. Ne ho passate e sopportate nella vita compresa la guerra ma non mi lamento anzi sono contenta. Adesso faccio la nonna e la bisnonna e mi sento coccolata. Poi non sto ferma, cucino e pulisco come posso. Certo, qualche dolore lo sento ma per il momento mi accontento".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa