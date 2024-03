Elezioni Empoli, Masi si presenta alla città all'Excelsior

Mercoledì 27 marzo, alle ore 21.20 presso il Cinema Teatro Excelsior (via Ridolfi 75) Leonardo Masi si presenta alla città come candidato sindaco di una coalizione che vede insieme Buongiorno Empoli, Movimento 5 Stelle e Siamo Empoli. Un raggruppamento che unisce due movimenti che in questi ultimi 5 anni hanno fatto una seria battaglia di opposizione alla giunta Barnini (Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle) e una lista civica che viene da una realtà di impegno sociale e aggregazione culturale. “E’ arrivato il momento del cambiamento – dichiara Masi – Dobbiamo riportare colore in questa città divenuta grigia e spenta da 10 anni di amministrazione Barnini. Vogliamo una città inclusiva e solidale, culturalmente vivace ed economicamente produttiva, socialmente sicura e rispettosa dell’ambiente”.