Mantellassi replica a Campinoti: "Denigrare Empoli è un errore grave"

Alessio Mantellassi, candidato sindaco a Empoli, lette le dichiarazioni di Simone Campinoti a commento dell’apertura del suo comitato elettorale replica così:

« Empoli è una città di commercio e impresa. Denigrarla danneggia chi investe, non l’amministrazione. Raccontare ciò che c’è di buono ad Empoli tutela chi ogni giorno qui apre il negozio e prova a reggere alle tante difficoltà.

Noi sappiamo quali sono le difficoltà e abbiamo parlato per primi di sicurezza con il piano “Empoli più sicura e più bella. 10 passi per la sicurezza”, dedicati in modo particolare a piazza Don Minzoni, parco Mariambini e piazza Matteotti.

La cosa incredibile è che Campinoti, insieme a politici romani parla male di Empoli, ma non pone nessuna soluzione in merito.

Fa bene a sentirsi chiamato in causa e difendersi, perché denigrare Empoli per fare campagna elettorale è un errore grave.

Noi poniamo al centro della discussione i luoghi più delicati e proponiamo soluzione specifiche. Rinnovare le piazze, mettere la sede della Polizia municipale in piazza don Minzoni, aumentare illuminazione e decoro.

Il Governo nazionale deve potenziare il nostro Commissariato, ma alle tante promesse non sono seguiti risultati. Faremo una battaglia anche per avere più agenti delle forze dell’ordine.

Inoltre a Campinoti ricordo che io sono sostenuto da una coalizione larga e unita, con dentro non solo il Partito democratico. A differenza del centrodestra che proprio sul suo nome si è sfasciato».

Fonte: Alessio Mantellassi sindaco per Empoli