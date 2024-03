Open day del Servizio nuove imprese alla Camera di Commercio di Firenze

Una giornata dedicata a coloro che desiderano avviare una nuova attività imprenditoriale. In Camera di commercio, oggi, il Servizio nuove imprese (Sni) di PromoFirenze, l’azienda speciale della Camera, ha offerto l’opportunità di scoprire e approfondire i servizi, in buona parte gratuiti, messi a disposizione degli aspiranti imprenditori dal sistema camerale, da tutti i protagonisti dell’Ecosistema fiorentino dell’innovazione e dagli Ordini professionali, oltre Legacoop e Confcooperative. Un incontro tra domanda e offerta (di servizi, esperienza e consulenze) che ha coinvolto giovani in procinto di entrare nel mondo del lavoro, persone desiderose di reinventarsi e imprenditori che pensano a uno spin-off della propria attività per affrontare il cambio generazionale o per rinnovarsi.

L’evento è stato anche l’occasione per conoscere la Piattaforma nazionale Sni, realizzata da Unioncamere nazionale , sulla quale l’aspirante imprenditore può informarsi sulle offerte del proprio territorio, seguire seminari online e prenotare un colloquio personalizzato. Il servizio nuove imprese di PromoFirenze fa parte del “gruppo di esperti” (sportelli con lunga esperienza nel primo orientamento e informazione) che sulla piattaforma Sni offre consulenze personalizzate agli aspiranti imprenditori di tutta Italia.

Il programma della giornata ha previsto una presentazione di alcuni protagonisti dell’Ecosistema fiorentino dell’innovazione (Comune di Firenze, Camera di commercio - PromoFirenze, Pid, Università di Firenze, Fondazione ricerca e innovazione, Murate Idea Park, Nana Bianca, Impact Hub, BAN - Business Angels Network, ZoWorking) che hanno presentato le loro attività negli spazi allestiti nel salone della ex Borsa valori.

"La nascita di nuove imprese, in settori innovativi oppure in attività mature che offrono spazi di innovazione, rappresenta la migliore garanzia per lo sviluppo futuro dell’economia– dice Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di commercio di Firenze -. Per questo mettiamo a disposizione servizi di consulenza gratuiti e un accompagnamento sul fronte finanziario, burocratico e della crescita del business".

Il Servizio nuove imprese di PromoFirenze, nel 2023, ha erogato complessivamente 506 consulenze, di cui 251 per aspiranti imprenditori, 51 per potenziali startup, 33 consulenze specialistiche e 158 consulenze di gruppo per studenti nell’ambito del programma “Dall’idea al progetto d’impresa”.

Fonte: Camera di Commercio di Firenze