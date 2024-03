Rapina a Sovigliana, Mussetti (FdI) e il candidato del cdx Scipioni : "Siamo diventati un far west"

"Sovigliana non può vivere in questo modo, siamo diventati un far west. Ci manca solo gente che gira armata con i pistoloni. Adesso in pieno giorno, un negozio di articoli per bambini viene rapinato da un uomo armato di coltello. Meno male che c'è stata una donna eccezionale che è riuscita a cacciarlo via. Vogliamo essere difesi, abbiamo bisogno di una forte politica sulla sicurezza" Dichiara Manuela Mussetti responsabile Fratelli d'Italia di Vinci.

"Sono sinceramente i preoccupato ci sono troppi episodi che indicano un forte aumento della criminalità. L'eroismo di una donna che riesce a mettere in fuga un rapinatore è qualcosa di eccezionale, tanto di cappello a questa persona. Ma le istituzioni non possono delegare una loro doverosa responsabilità al coraggio di singoli. Le persone vanno difese da noi.

L'Unione dei comuni è stata una scelta che ha visto il sacrificio della presenza sul territorio di agenti della polizia municipale. Dobbiamo incrementare assolutamente la vigilanza, ed avere molti più uomini della municipale per garantire la tranquillità ed il benessere delle persone. Servono nuove assunzioni e soprattutto la presenza sul nostro territorio., Specialmente Sovigliana e Spicchio sono a rischio e vanno assolutamente presidiate". Aggiunge Alessandro Scipioni, capogruppo dell'opposizione a Vinci.