"San Miniato cardioprotetta", in piazza Duomo inaugurato il secondo defibrillatore

Seconda inaugurazione e secondo defibrillatore messo a disposizione della cittadinanza grazie al progetto “San Miniato Città Cardioprotetta”, nato da un’idea di San Miniato Promozione con l’appoggio dell’ente comunale e di associazioni e realtà locali. Domenica mattina, infatti, il vescovo della Diocesi di San Miniato Giovanni Paccosi ha benedetto e inaugurato il dispositivo installato in piazza Duomo, nel cuore del salotto buono della città della Rocca e del tartufo.

Questo defibrillatore semiautomatico DAE (utilizzabile non sono da personale medico o infermieristico ma anche da cittadini formati attraverso specifici corsi) è stato acquistato grazie al contributo del Rotary Club San Miniato, guidato da Marco Sereni. Il quale al taglio del nastro era affiancato da Giancarlo Giantini e dall’architetto Emilio Bertini. Senza dimenticare l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Simone Giglioli e dall’assessore ai lavori pubblici Marco Greco; ha preso parte alla cerimonia anche la dottoressa Cristina Fanfani, coordinatrice emergenza sanitaria area empolese. E poi il presidente di Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini e la direttrice operativa Gabriella Tessieri. Ma non finisce qui, perché il progetto va avanti: un ulteriore defibrillatore verrà installato in piazza Bonaparte, stavolta grazie al contributo del Movimento Shalom. Appuntamento per domenica 7 aprile alle 16.30, nella stessa giornata dedicata alla Festa degli Aquiloni e al Mercato dei Fiori.

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione - Ufficio stampa