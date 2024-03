Si rinnova il sito del Comune di Empoli coi fondi Pnrr

A partire da martedì 2 aprile 2024, sarà online il nuovo sito web istituzionale del Comune di Empoli. Un portale rinnovato nell’interfaccia e nei contenuti che seguono le indicazioni indicate da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale), anche a livello di accessibilità ed esperienza utente, così da consentire un ecosistema digitale coerente e uniforme fra tutte le amministrazioni sul territorio nazionale.

Attraverso questo nuovo portale, il Comune erogherà nuovi servizi online per cittadini e imprese: su questa piattaforma, a partire proprio dal 2 aprile 2024 sarà possibile effettuare le iscrizioni ai nidi comunali e, nei mesi successivi, saranno implementati gli altri servizi. Il tutto in un'ottica di migliorare l'esperienza complessiva di cittadine e cittadini nell'interagire con le istituzioni pubbliche, riducendo i tempi di attesa, semplificando le procedure e aumentando la trasparenza e l'efficienza dei servizi pubblici.

Si tratta di servizi previsti dai bandi PNRR ai quali l'amministrazione empolese ha aderito nell'ambito della trasformazione digitale: 1.2 Cloud PA, per la migrazione in cloud dell’infrastruttura tecnologica dell’ente; 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati, per lo scambio dati automatizzato dei dati tra le applicazioni; 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici, per rifacimento del sito e servizi digitali; 1.4.3 App IO, per implementare un sistema di messaggistica su AppIO relativo ai servizi erogati dall’ente; 1.4.3 PagoPA, per adeguare il proprio sistema di incasso al sistema PagoPA.

In particolare, il Comune di Empoli ha partecipato all’avviso pubblico “Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Comuni (Aprile 2022) - M1C1 PNRR Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU – impegnandosi alla realizzazione di un nuovo sito web e all’implementazione di cinque servizi digitali: accesso agli atti, iscrizione al trasporto scolastico, iscrizione alla mensa scolastica, iscrizione agli asili nido e richiesta di agevolazioni scolastiche. L’importo del finanziamento è stato di 280.932 euro. L'obiettivo di questa misura è implementare le piattaforme digitali e le applicazioni che consentano ai cittadini di accedere facilmente a informazioni, servizi e comunicazioni con le amministrazioni locali. Ciò include servizi come prenotazioni online per appuntamenti con gli uffici pubblici, pagamenti digitali, accesso a documenti e certificati, oltre a strumenti per segnalare problemi o richiedere assistenza.

"Riuscire a dialogare al meglio con le cittadine e i cittadini è un obiettivo centrale dell'amministrazione - spiega la sindaca Brenda Barnini - Per questo abbiamo scelto di provare a intercettare risorse da bandi Pnrr che ci potessero permettere di fare un investimento importante anche su questo tema. Un aspetto, quello della digitalizzazione, che può apparire tecnico, 'lontano' da molti di noi, ma che di fatto è uno strumento importante per migliorare l'erogazione dei servizi stessi, a partire dalle iscrizioni ai nidi comunali. Ottenuti i finanziamenti Pnrr, abbiamo quindi avuto la possibilità di realizzare fra l'altro il nuovo sito web che sarà attivo nei prossimi giorni, grazie alle competenze e al grande lavoro compiuto dal settore Information and Communication Technology del nostro Comune, che ringrazio, insieme a tutti gli uffici dell'ente, per l'impegno speso".

"L’intervento relativo alla misura 1.4.1 'Esperienza del cittadino nei servizi pubblici' del Pnrr riguarda il rifacimento del sito web www.comune.empoli.fi.it e dei servizi digitali al cittadino: di fatto, si tratta di uno dei più importanti a livello di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione in ambito PNRR - evidenzia Alessandro Annunziati, dirigente Information and Communication Technology (ICT) - Il nuovo portale dei servizi al cittadino e alle imprese consentirà una transizione al digitale dei servizi e una migliore comunicazione con gli utenti i quali potranno inviare le istanze dalla propria area personale, prenotare appuntamenti, monitorare l’avanzamento delle proprie pratiche, effettuare pagamenti e ancora altro. Ecco quindi che la presentazione di questo nuovo portale web istituzionale del Comune di Empoli non rappresenta un punto di arrivo, bensì un’occasione per la transizione al digitale vera e propria che vedrà tutti i servizi dell’ente coinvolti".

"E' stato creato un gruppo di lavoro all’interno del servizio ICT, che, collaborando con tutti gli altri servizi dell’ente, ha analizzato le migliori soluzioni presenti sul mercato - sottolinea Filippo Scarselli, responsabile servizio ICT - Il livello di difficoltà per la realizzazione del progetto è stato molto alto in quanto si è dovuto tenere di conto di diversi aspetti tra i quali l'individuare una piattaforma moderna e flessibile per implementare i servizi digitali tra loro eterogenei e la capacità del nuovo sistema di interfacciarsi con i sistemi informatici in uso all’ente. Fra le principali caratteristiche del nuovo portale ci sono anche il 'Once only', ovvero un'opzione che permette di chiedere agli utenti i i dati personali una sola volta, l'integrazione con il sistema di anagrafe nazionale ANPR e con il sistema INPS relativo all’ISEE. Funzioni, queste ultime, che saranno attive nei prossimi mesi e che consentiranno un’evoluzione rispetto ai servizi digitali fruiti fino a oggi".

APPUNTAMENTI - Sull'attuale portale web del Comune di Empoli, è stato ed è possibile prenotare un appuntamento attraverso il sistema Affluences, disponibile sia come app per smartphone sia come portale web. Sul nuovo sito istituzionale, attivo dal 2 aprile 2024, il servizio prenotazioni è totalmente integrato nel portale con i servizi online presenti e non è più necessario accedere a un portale diverso. E’ possibile accedere alla prenotazione di un appuntamento per quegli uffici che la richiedano da tutte le pagine del sito e dei servizi, selezionando il link nella sezione 'Contatta il Comune' che si trova nella parte bassa della pagina. Il link è presente anche nella parte finale di ogni pagina e in ogni scheda dei servizi per i quali è necessario l’appuntamento. Per la prenotazione di un appuntamento è necessario inserire il servizio di cui si chiede l’appuntamento, la data e l’ora, il motivo dell’appuntamento e i dati del richiedente comprensivi di mail e recapito telefonico. Se il cittadino ha effettuato l’accesso all’area personale, i dati del richiedente vengono compilati automaticamente.

ASSISTENZA E DOMANDE FREQUENTI - Il nuovo sito istituzionale del Comune di Empoli mette a disposizione due nuove funzionalità per permettere al cittadino una migliore fruizione del portale stesso e dei servizi online in esso inseriti. La prima funzionalità è 'Leggi le domande frequenti': è una pagina dove sono elencate le risposte alle domande più frequenti provenienti dalle richieste dei cittadini riguardo l’utilizzo delle funzionalità del portale e dei servizi, secondo la logica delle F.A.Q. (Frequently Asked Question). La seconda funzionalità è 'Richiedi assistenza': questa permette al cittadino di inviare una richiesta di assistenza al Comune per avere informazioni sulle modalità di uso del portale e dei servizi. Le richieste ritenute di interesse generale andranno a integrare le risposte già presenti nella sezione precedente.

SEGNALAZIONI DISSERVIZI - Nel nuovo sito istituzionale viene messa a disposizione anche una funzionalità per segnalare all’Amministrazione un disservizio sul territorio comunale. La segnalazione prevede la possibilità di indicare il luogo del disservizio su una mappa interattiva e la tipologia del problema riscontrato. Inoltre è possibile allegare fino a tre fotografie e tre documenti per documentare il disservizio. La segnalazione sarà presa in carico dall’ufficio di competenza che provvederà a inviare al richiedente le informazioni al riguardo.

DISATTIVAZIONE AFFLUENCES - A partire da venerdì 29 marzo 2024 e fino a lunedì 1 aprile, compresi, il servizio di prenotazione tramite Affluences sarà sospeso per permettere il trasferimento dei dati sul nuovo sistema di prenotazione appuntamenti presente sul portale che sarà online dal 2 aprile 2024.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa