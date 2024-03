Ultima zampata dei Lupi, stagione termina con la vittoria al derby contro Siena

Derby toscano spettacolare al Pala Parenti, con la Kemas Lamipel capace di superare al tie-break la seconda in classifica e di chiudere nel migliore dei modi un buon campionato. Ottava posizione finale per i Lupi, che dunque giocheranno il primo turno della Del Monte Coppa Italia con il vantaggio della “bella” in casa. Presenze importanti in tribuna, dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ai presidenti regionali di Coni e Fipav, Cardullo e Modi, al consigliere regionale Taccetti. Numeroso e appassionato il pubblico, con la Curva Parenti in grande spolvero e una nutrita rappresentanza ospite in gradinata. MVP del match: Riccardo Gatto. Gran partita, comunque, di tutto il sestetto, a partire da Coscione e per finire con un Allik davvero sopra le righe.

La cronaca del match.

1 set. Kemas Lamipel parte con Coscione e Gatto in diagonale, Colli e Allik in banda, Cargioli e Russo al centro, Loreti libero. Emma Villas risponde con Nevot-Krauchuk, Tallone-Pierotti, Copelli-Trillini, Bonami e Coser ad alternarsi nel ruolo di libero. I padroni di casa partono bene, gestendo un break di due punti. Sul 12-10 Pierotti annulla il tentativo di break, poi Russo gira troppo un attacco dal centro e Siena pareggia. Gatto con un gran colpo da posto 4 riporta la Kemas Lamipel in avanti e sul turno di Allik i biancorossi scappano di nuovo (15-12): coach Graziosi ferma il gioco con il primo time-out della gara. Russo ferma a muro Krauchuk ma Emma Villas riesce a pareggiare sfruttando un buon turno al servizio di Nevot. Un muro di Copelli ferma il diagonale di Colli e tocca a Bulleri chiamare “tempo”. Al rientro nuovo ribaltone: Kemas Lamipel a +1. Sul 19-18 è Cargioli a sbarrare la strada a Krauchuk. Coach Graziosi ci parla sopra per la seconda volta. Coscione mura Pierotti, poi Krauchuk cerca le mani ma spara fuori. Sul 22-18 è Cargioli a stoppare Copelli. I biancorossi arrivano al set-point ma Emma Villas non ci sta e ne annulla due prima con Copelli e poi con Trillini. Sul 24-20 Bulleri decide di chiamare time-out. Al rientro la chiude Allik con il consueto palleggio a due mani che si insacca tra le mani e il nastro della rete.

2 set. La Kemas Lamipel parte ancora a gas aperto e vola sul 7-4 con un ace di Allik. Russo mette a terra il +4 e coach Graziosi si affida subito al time-out. Milan sostituisce Tallone in campo ospite. La Kemas Lamipel tiene il sideout e mantiene un margine di sicurezza: 15-9 per i biancorossi a metà set. La squadra di Bulleri difende tutto e attacca con intelligenza e efficacia: sul +7, 18-11, arriva il secondo “tempo” della panchina di Siena. Cargioli in “7” trova il 20-12. Milan pesca un ace e riporta Emma Villas a -6 ma Allik è inarrestabile: 22-15. Entrano Giannini e Lawrence e sul servizio del primo Allik mura Pierotti. Graziosi prova Acuti al centro e Gonzi al palleggio ma i Lupi arrivano al set-point con ampio margine; 24-17. Chiude Allik, meritatamente, con un diagonale strepitoso.

3 set. Equilibrio ad inizio set, lo rompe Gatto con una bomba da seconda linea e un servizio: 8-5. Emma Villas aggancia i locali sull’11-11 grazie ad un super Krauchuk che porta i compagni al primo vantaggio: 12-13. Siena prova a scappar via, +2, e arriva immediato il time-out della panchina biancorossa. Una sosta indovinata perché i Lupi pareggiano subito con un grande attacco di capitan Colli, 14-14. Emma Villas reagisce a sua volta e si riporta in vantaggio di un break. Sul 17-18 entrano Mati al centro e Brucini al servizio. Emma Villas tiene il cambiopalla con Tallone ma poi commette errore in attacco e allora la Kemas Lamipel ricuce (19-19). Un muro di Mati regala un nuovo vantaggio ai biancorossi, poi Coscione pesca un ace per il doppio vantaggio. Ancora Gatto per il 22-19 con Lawrence in campo al posto di Allik per muro e contrattacco. Tallone trova il sideout e poi dal servizio guida la rimonta ospite: 22-22. Mati giù per il vantaggio biancorosso, risponde Krauchuk. Colli trova il set-point con il più classico dei mani-fuori, ma è ancora l’opposto di Siena a dire “no”: 24-24. Krauchuk, però, mette in rete il servizio. Gatto lo imita ma guadagna anche il nuovo vantaggio. Colli mette fuori la battuta. Copelli mura Cargioli ma Trillini commette un nuovo errore al servizio. Tallone per il 27-28, ma un monster block di Mati tiene a galla i Lupi. Errore dai nove metri di Coscione, lo segue Tallone. Set infinito. Sul 29-30 ci pensa Trillini a chiudere, fermando l’attacco di Colli.

4 set. Biancorossi reagiscono alla delusione scappando subito sul 3-0. Emma Villas non si fa staccare e rimane in scia. Allik fa esultare il Palazzetto con una diagonale strettissima, 9-6. Un raro errore in attacco di Gatto consente agli ospiti di avvicinarsi, ma Tallone spreca l’attacco del pareggio. Sul 15-13 Gatto e Russo fermano l’attacco di Pierotti e sul +3 per i padroni di casa coach Graziosi ferma il gioco. Siena riesce ad accorciare sfruttando un attacco fuori misura di capitan Colli (17-16), poi i biancorossi non gestiscono adeguatamente un sideout e Bulleri è costretto al “tempo”. Lawrence entra da opposto per Gatto. Il turno di servizio di Trillini, che batte corto impegnando principalmente Russo, è efficace e gli ospiti scappano via grazie ad una gran difesa e ai puntuali contrattacchi di Krauchuk. Parziale severo per la Kemas Lamipel, sotto 17-22 Giannini fa rifiatare Coscione. Il sideout lo ottiene Brucini ma Tallone puntualissimo porta via il punto del 18-24 e poi chiude d’autorità il tie-break.

5 set. Bulleri parte con Brucini e Allik in diagonale e Gatto di nuovo dentro. Partenza bruciante dei padroni di casa con muro di Gatto su Tallone per il 2-0. Kemas Lamipel avanti di un paio di break, 6-4, poi +3 per un bel contrattacco di Allik. Il cambio campo è sull’8-5. Sul 9-7 gran palla, l’ennesima, di Allik: 10-7. Time-out per Graziosi. Krauchuk accorcia, risponde ancora Allik in “pipe”. Gatto stoppa l’opposto ospite e regala ai suoi il +4. La panchina di Siena ferma ancora il gioco. Copelli ottiene il sideout, ma Gatto, sfruttando uno scivolone di Pierotti a muro, ottiene il 13-9. Lo stesso schiacciatore ospite si riscatta portando la sua squadra a -3: Bulleri ha due time-out e spende il primo. Doppio ace di Copelli, che per due volte colpisce il nastro e ottiene il punto. 13-12. Poi sbaglia, 14-12. Dai nove metri si presenta Brucini: ace, sulla riga, e partita chiusa dopo il videocheck.

Kemas Lamipel S. Croce-Emma Villas Siena 3-2

Parziali: 25-20, 25-17, 29-31, 19-25, 15-12

Kemas Lamipel S. Croce: Gabbriellini (L), Coscione 3, Parodi, Brucini 2, Cargioli 6, Russo 6, Colli 13, Matteini, Petratti, Gatto 19, Giannini, Loreti (L), Allik 23, Mati 3, Lawrence. All. Bulleri

Emma Villas Siena: Copelli 12, Trillini 4, Nevot 3, Bonami, Tallone 19, Coser, Krauchuk 28, Milan 1, Gonzi, Acuti, Pierotti 9, Pellegrini, Ivanov, Picuno. All. Graziosi

Arbitri dell’incontro: Clemente Andrea, Serafin Denis