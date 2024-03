Verdi e Sinistra Italiana appoggiano Mantellassi candidato sindaco

Grande soddisfazione di Alessio Mantellassi, candidato a sindaco di Empoli per l’accordo raggiunto fra Verdi e Sinistra Italiana, in occasione della manifestazione di sabato scorso a Firenze “Il coraggio di osare”.

Nell’occasione Sandra Giorgetti, portavoce di Europa Verde – Verdi Firenze, ha dichiarato: "La nostra proposta politica di Alleanza Verdi Sinistra è una proposta semplice ma importante per Empoli: lavoreremo affinché Empoli adotti quelle strategie volte a migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema urbano per fronteggiare la crisi climatica in atto , tutelando la biodiversità in modo tale da apportare benefici in termini di salute e benessere ai cittadini. Nei prossimi giorni daremo i dettagli del nostro accordo con una conferenza stampa a Empoli".

"Sono felice che Sinistra Italiana sia in coalizione - afferma Mantellassi - e sono molto felice che ci siano anche i Verdi. Presenteranno un simbolo bello e rappresentativo quale è quello di Alleanza Verdi e Sinistra. La nostra proposta politica è aperta, plurale e progressista. Grazie a questa presenza si rafforza la proposta in materia di diritti delle persone, ambiente, solidarietà e lavoro".

Massimo Marconcini, Sinistra Italiana Empoli, fa eco al candidato: "Quando abbiamo firmato il patto di coalizione a sostegno di Mantellassi, avevamo annunciato che avremo presto definito questa alleanza, c’erano solo dei passaggi da formalizzare, ma eravamo certi dell’accordo. Per questo siamo soddisfatti di annunciare che a breve presenteremo il simbolo di Verdi-Sinistra Italiana".

Fonte: Ufficio Stampa