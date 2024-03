"Anta" provincia di Pisa guidata da Lambertucci: l'associazione per l'ambiente cerca ispettori

L’associazione ANTA (Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente) attiva in ambito nazionale da oltre 35 anni e riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e da quello dell’Istruzione e Merito, dopo aver nominato il coordinamento regionale che in provincia di Pisa è guidato dall’Avv. Alessandro Lambertucci, ha avviato anche l’attività sul territorio dando vita in primis alla ricerca e formazione di nuovi ispettori ambientali, che attraverso la partecipazione a specifiche sessioni di preparazione saranno formati alla loro funzione.

Sarà possibile aderire fino alla fine di marzo, mentre le lezioni, condotte da esperti docenti dell’ANTA inizieranno nel mese di aprile 2024 e si concluderanno entro il mese di giugno con scrutinio finale in presenza presso la sede dell’ANTA regionale. Gli Ispettori Ambientali, una volta conseguito l’attestato di qualifica correlato all’esame di verifica, saranno a disposizione delle istituzioni territoriali per eseguire quelle azioni necessarie alla tutela e valorizzazione delle condizioni correlate all’ambiente e al patrimonio paesistico.

"Noi tutti, componenti dell’associazione ANTA, unitamente agli Ispettori Ambientali e alle Guardie Ecologiche Volontarie già operative sul territorio nazionale con riconoscimenti prefettizi, saremo a supporto di attività di responsabilità sul territorio. Oggi più che mai, anche alla luce dei mutamenti climatici e della sostenibilità, è necessario prestare attenzione alla tutela ambientale con figure presenti e preparate nei diversi contesti settoriali, pronti a valorizzare e monitorare le diverse attività". Queste le parole del coordinatore regionale Alessio Berni che è certo dell’adesione all’iniziativa.

Fonte: Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente - Coordinatore per la Provincia di Pisa Alessandro Lambertucci